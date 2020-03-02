İBB kooperatifler aracılığıyla çiftçilere destek verecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB kooperatifler aracılığıyla çiftçilere destek verecek - Son Dakika

İBB kooperatifler aracılığıyla çiftçilere destek verecek

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık, çiftçiye desteğin kooperatifleşme üzerinden verileceğini bildirdi.

İBB kooperatifler aracılığıyla çiftçilere destek verecek, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık, çiftçiye desteğin kooperatifleşme üzerinden verileceğini bildirdi.

İBB, İstanbul'un çiftçilerinin birlikte hareket etmesini sağlamak amacıyla Silivri Değirmenköy Mahallesi'nde, "Tarımda Kooperatifleşmenin Önemi ve Avantajları" konulu eğitim düzenledi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü, çiftçilerin tarımsal üretim alanında bilgi, beceri ve üretim kapasitelerini artırmak amacıyla çalışma yürütüyor.

Bu çerçevede Silivri ilçesi Değirmenköy Mahallesi'nde Tarımda Kooperatifleşmenin Önemi ve Avantajları hakkında eğitim faaliyeti düzenlendi. Eğitime çiftçilerin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık, İstanbul Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Murat Kapıkıran, İSYÖN Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Aysu ile kooperatif başkan ve üyeleri katıldı.

Kooperatifçilik alanında uzun yıllar çalışmalar yapan İstanbul Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Murat Kapıkıran, tarımda kooperatifleşmenin önemi ve avantajları hakkında bilgiler verdi.

Kooperatifçiliğin tarihsel süreci, dünyadaki kooperatiflerin özellikleri üzerine değerlendirmeler yapan Kapıkıran, Türkiye'de kooperatifçilik alanında yaşanan genel sorunları da anlattı.

Eğitim programında bir konuşma yapan İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık ise İBB olarak çiftçilerin birlikte hareket etmesini arzuladıklarını ve bunun için de tarımda kooperatifleşmenin önemli olduğunu ifade etti.

İBB'nin, Kadıköy ve Bakırköy ilçelerinde pazarlar kuracağını ve bu pazarların sadece kooperatiflere üye olan çiftçilere tahsis edileceğini belirten Atalık, "Destekler kişisel olmayacak, kooperatifler aracılığıyla olacak." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanan CZN Burak'ın annesi için istenen ceza belli oldu
Kanal İstanbul için ilk ihale 26 Mart'ta yapılacak Boateng'in eşi Melissa Satta, İstanbul'u keşfe çıktı Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor

Son Dakika Haberleri
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 00:09:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İBB kooperatifler aracılığıyla çiftçilere destek verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]