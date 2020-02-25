İBB kütüphane ve okullara 200 bin kitap hediye edecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB kütüphane ve okullara 200 bin kitap hediye edecek - Son Dakika

İBB kütüphane ve okullara 200 bin kitap hediye edecek

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Mart - 5 Nisan arasında kutlanacak "Kütüphaneler Haftası" kapsamında, kütüphane, okul ve üniversitelere 200 bin kitap bağışlayacak.

İBB kütüphane ve okullara 200 bin kitap hediye edecek, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Mart - 5 Nisan arasında kutlanacak "Kütüphaneler Haftası" kapsamında, kütüphane, okul ve üniversitelere 200 bin kitap bağışlayacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, kampanya ile Türkiye'nin tüm illerindeki okurların daha çok kitapla buluşması amaçlanıyor.

Kampanya kapsamında, İBB iştiraklerinden Kültür AŞ'nin İstanbul'un zengin tarihini, dokusunu, mimari eserlerini, geleneklerini ve hikayelerini aktaran kitaplar, okurlarla buluşacak.

Kampanya için 16 Mart 2020'ye kadar "www.kultur.istanbul" web sitesinde yer alan form üzerinden yapılacak başvurular değerlendirilecek. Değerlendirme sonrası kitaplar, kütüphanelere yine İBB Kültür AŞ tarafından kargo ile ücretsiz ulaştırılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:48 Kaynak: AA
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