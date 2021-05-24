İBB Meclis 1. Başkanvekilliğine AK Partili Zeynel Abidin Okul seçildi - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis 1. Başkanvekilliğine AK Partili Zeynel Abidin Okul yeniden seçildi.

İBB Meclisi mayıs ayı ilk toplantısı, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda meclis başkanvekillikleri, katip üye, ihtisas komisyonu ve encümen üye seçimleri yapıldı.

Toplantıda, AK Parti ve CHP grupları, başkanvekilliği ile diğer komisyon ve üyelikler için aday çıkardı.

AK Parti Grubu 1. Başkanvekilliği için Zeynel Abidin Okul'u yeniden aday gösterirken, Belgin Poyraz da CHP Grubu'nun adayı oldu.

Zeynel Abidin Okul, 147 oyla yeniden İBB Meclisi 1. Başkanvekili seçildi. CHP'nin adayı Belgin Poyraz da 106 oy aldı.

2. Başkanvekilliği seçiminde de AK Parti Grubu Ömer Faruk Kalaycı'yı, CHP Grubu da Nurkal Dedetaş'ı aday gösterdi.

Oylamada CHP'li Dedetaş 97 oy alırken, AK Partili Kalaycı 145 oyla yeniden Meclis 2. Başkanvekili seçildi.

Yeniden başkanvekilliklerine seçilen Okul ve Kalaycı, oylama sonrasında yaptıkları konuşmalarda, meclis üyelerine teşekkür etti.