İBB Meclis Toplantısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "Sanki 'bu vakıflara oluk oluk paralar aktarıldı', sanki 'bu vakıflara nakit para ödendi' şeklinde bir algı operasyonu yapıyorsunuz. İBB'nin bu vakıf ve derneklere verdiği bir kuruş Türk lirası yoktur." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kısa bir değerlendirme yaptıktan sonra sözü partilerin grup başkan vekilleri ile meclis üyelerine verdi. Kürsüye gelen Göksu, evlatlarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bir araya gelen annelerinin oturma eyleminin bölgede yeni bir ümit aşılayan çok önemli mesajlar içerdiğini söyledi.

Çocuklarını kurtarmak için çaba gösteren anneleri selamladıklarını ifade eden Göksu, terörle mücadele eden güvenlik güçlerine de sağlık ve sıhhat diledi.

Kürsüde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çalışanların işlerinden edilmeyeceğine ilişkin sözlerinin yer aldığı ses kayıtlarını dinleten Göksu, "Seçim öncesi verilen sözlerin gerçekten tutulmasını ve CHP Genel Başkanı'nın 'Namus sözü veriyorum. Hiçbir işçi atılmayacak' sözüne sahip çıkmanızı bekliyorum." dedi.

Göksu, şunları söyledi:

"Bu insanları aldatmayın ve kamuoyunu yanıltmayın. 15-20 yıldır çalışan insanlar işten atıldı. Milletin gözü önünde verdiğiniz bu sözleri tutmamak için önce bu insanlara hiçbir delil ve belge olmadan 'bankamatik memuru' diyerek hakaret ve iftira ettiniz. Bu tutmayınca giriş tarihlerini bahane etmeye kalkarak bu konuda da kamuoyuna yanlış bilgi verdiniz. İşten çıkardığınız çalışanlar arasında onlarca yıldır belediyemizde çalışan binlerce kişinin olduğunu milletimizden neden saklıyorsunuz? Kaldı ki bir hukuk devletinde işe başlama tarihi ne zamandır işten çıkarmak için hukuki dayanak olmuştur? Bunlar yeni giren, iki seçim arası işe alınanlar diyerek kamuoyunu yanıltmayın. Gelir gelmez yaklaşık bin 400 kişiyi hangi ruh haliyle kapının önüne koydunuz? Bunun adı siyasi operasyon değil de nedir? Bunun adı partizanlık değildir nedir? Sosyal demokrasi, emek, hak, özgürlük, alın teri ne oldu? Hiçbir zaman emek bir rozetin önüne konulamaz. Beyoğlu'nda temizlik işçisi olarak çalışırken bulduğu parayı sahibine veren arkadaşı şimdi 'bankamatik memuru' olarak itham ederek işten atıyorsunuz."

- Yenikapı'daki araçlar

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda sergilenen araçlara da değinen Göksu, "Ekrem İmamoğlu seçim öncesinde '643 yöneticiye bin 717 makam aracı tahsis etmişler, ben bunları seçimden sonra Yenikapı'da sergileyeceğim' diyerek kara bir propaganda yürüttü." dedi.

"Var olduğunu iddia ettiğiniz bin 717 makam aracı nerede?" diyen Göksu, şöyle devam etti:

"Bin 717 araç bulunmayınca 'bunlar hizmet fazlası araçlar' dediniz. Bu araçlar hizmet fazlası ise 2 Ağustos 2019 tarihli sözleşmeyle yaklaşık bir öncekinin 3 katı maliyetle İSKİ'ye 997 ilave aracı niçin kiraladınız? Hem de bizim dönemimizde bin 400 liraya kiralanan araçlar, yeni dönemde 3 bin 344 liraya kiralanmış. Eğer mesele hizmet fazlası araçsa, bunları da göndermeniz lazım. Bu sorulara verecek cevabınız olmadığı için mi Yenikapı'ya gidemediniz? Yenikapı'ya getirdiğiniz, sonra bir gece yarısı operasyonuyla geri götürdüğünüz ve halen orada bulunan, görev yeri bilgileri ve plakaları elimizde olan araçları bir daha hizmete sokmayacağınızı düşünüyorum. 'İhtiyaç fazlası' kriterini neye göre yapıyorsunuz? İş yapmaya niyetiniz yoksa elbette ki araçların hepsi ihtiyaç fazlasıdır."

İBB'nin bazı vakıf ve derneklerle imzaladığı protokollerin iptal edilmesini eleştirileren Göksu, sözlerini, "Vakıf ve dernekler üzerinden bir algı operasyonu yapılıyor. Sanki 'bu vakıflara oluk oluk paralar aktarıldı', sanki 'bu vakıflara nakit para ödendi' şeklinde bir algı operasyonu yapıyorsunuz. İBB'nin bu vakıf ve derneklere verdiği bir kuruş Türk lirası yoktur. Bu vakıflarla İBB'nin sadece yurtlarla ilgili kira ve tefrişle ilgili protokolleri var." diye tamamladı.

- "Biz adil bir işe alım yapacağız"

Göksu'nun eleştirilerini yanıtlayan CHP'nin İBB Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ise son 6 içinde sadece siyasi nedenlerle işe adam alınmasının kabul edilmeyeceğini belirterek, "2.000'e yakın kişiyi işe almışsınız. Geçen sene 500 zabıta alırken duyurmuştunuz. Bunları niye duyurmadınız? İnsanların iş bulma umuduyla oynuyorsunuz. Onların iş bulma, eve ekmek götürme umutlarıyla oyun oynadınız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan İmamoğlu, oturuma ara verdi.