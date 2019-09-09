İBB Meclis Toplantısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, " Tayfun Kahraman, bir akademisyendir, bu ülkenin bir devlet üniversitesinde görevlidir. Çok iyi bir dostumdur, karakterine ve kişiliğine kefilim." dedi.

Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane'deki binasında yapılan meclis toplantısında, İmamoğlu tarafından İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı olarak atanan Tayfun Kahraman'ın durumu eleştiri konusu yapıldı.

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, göreve, Gezi Parkı olayları sırasında Taksim Dayanışması sözcüsü olan Kahraman'ın atanmasının yanlış olduğunu savundu.

Göksu, atamadan dolayı yüreğinin burkulduğunu ifade ederek, "Gerçekten bu arkadaşın atandığını medya da gördüğümde yüreğim burkuldu. ve gerçekten böyle bir ismin İstanbul'un kültürüne, İstanbul gibi dünyanın en güzel şehrine Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı olarak Gezi olaylarında 2013'te eli kanlı terör örgütlerinin paçavrasının altında, gaz maskesi ile beraber bu toprakların kazanımına sahip çıkmayacak bir kişi bu şehrin neresini dönüştürecek? Bunun için hadi CHP'lilere bir şey diyemiyorum, İYİ Partili arkadaşlar siz içinize sindirebiliyor musunuz?" diye konuştu.

"Gezi olaylarında başı çeken bir ismi bugün maalesef İBB'de yönetici yaptınız." diyen Göksu, "Dün İstanbul için yapılan mega projelere karşı çıkan bir kişi bugün Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığına atandı. 3. Köprüye, 3. Havalimanı'na karşı çıkan birinin İstanbul'a hiçbir katkı sunamayacağı aşikardır. Yüzünde gaz maskesiyle, terör örgütü paçavralarının gölgesinde açıklama yaparak; devlete meydan okuyan, 'devleti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlamasıyla yargılanan birinin, İstanbul'da yönetici olmasını İstanbulluların takdirlerine bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ise Gezi olaylarının direniş olarak algılanması gerektiğini ileri sürdü.

Subaşı, "Gezi Parkı dediğiniz şey, kişiler 81 ilin 81'inde sokağa çıktı. Dünya tarihinde böyle direniş görülmedi. Gezi parkı olay değildir, Gezi direnişi diyeceksiniz. Ülkeye, şehre, doğaya nasıl sahip çıkılır, bunu en güzel örneğidir. Orada gösterdiği yeteneklerini şimdi daire başkanı olarak burada gösterecek." şeklinde konuştu.

Tartışmanın sürmesi üzerine de İmamoğlu, yaptığı atamanın doğru olduğunu iddia etti.

İmamoğlu, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığına getirilen Kahraman'ı savunup, bu görevlendirmenin liyakat esaslı gerçekleştiğini ileri sürerek, "Tayfun Kahraman bir akademisyendir, bu ülkenin bir devlet üniversitesinde görevlidir. Çok iyi bir dostumdur, karakterine ve kişiliğine kefilim. Geçmişte çok övdüğünüz insanlarda yanıldığınız gibi şimdi de sövdüğünüz insanda yanılacaksınız." diye konuştu.