İBB Meclis toplantısı yapıldı; Gümüşdağ görevi bırakıyor - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB) Ocak ayı meclis toplantısının ilki yapıldı. Toplantıda Meclis 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ Cuma günü itibariyle başkanvekilliği görevinden ayrılacağını açıkladı.

İBB Ocak ayı ilk toplantısı Saraçhane'deki yerleşkede yapıldı. Toplantıya İBB Meclisi 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ başkanlık yaptı.

CEMEVİ TEKLİFİ

Toplantıda CHP ve İYİ Parti 'nin grup başkanvekillerinin imzasıyla cemevlerinin ibadethane statüsünde tanımlanmasına yönelik meclise gündem teklifi verildi. İstanbul 'da 93 cemevi bulunduğunu ifade eden meclis üyesi, bu durumun anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ifade etti. Danıştay 'ın 2017, Yargıtay 'ın ise 2015'teki kararlarıyla da cemevlerini ibadethane olarak tanımladığı belirtilen teklifte "Bu önergeyle iç ve uluslararası hukukun tescil ettiği üzere cemevlerinin diğer ibadethanelere verilen hak ve hizmetleri eşit olarak almalarına yönelik ibadethane olarak kabul edilmesinin gündeme alınarak Hukuk, Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu'na havalesini arz ederiz" ifadeleri kullanıldı.

GÖKSU'DAN İMAMOĞLU'NA TEPKİ

Konu üzerine söz alan AK Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ise, İBB Başkanı İmamoğlu'nun geçtiğimiz aylarda konuyu meclis gündemine getireceği yönünde açıklamalarına değindi. Teklifin, İBB Başkanının teklifi ile gündeme alınabileceğini söyleyen Göksu, "Ne hikmetse şu anda bizim elimizde gündem maddeleri var. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın imzasıyla gündeme alınacak bir konu. Sadece ve sadece istismar etmek için -ki CHP her zaman Alevi meselesini istismar etmiştir. Yine istismar etmek… Bu teklifi okuyan arkadaşımızın sağından ve solundan İBB Başkanının fotoğrafını göstererek şunu yaptılar: 'Ey başkan sen sözünde durmadın, biz meclis üyeleri olarak getiriyoruz' dediler. Bir belediye başkanının bir imzasıyla gündeme girecek bir konu istismar edilmek üzere buraya getirilmiştir. AK Parti grubu olarak bu gelen konunun gündeme alınarak Hukuk Komisyonu'nda görüşülmesine müspet oy vereceğiz." şeklinde konuştu. Ek teklif oy birliği ile kabul edilerek gündeme alındı. Gündem maddesi Hukuk Komisyonu'na havale edildi.

FAYTON TEKLİFİ

Toplantıda alınan bir diğer önemli karar ise Adalar 'da toplu taşımacılıkta kullanılan at ve araçlarıyla birlikte, tescilli fayton plakalarının satın alınmasıyla ilgili Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 'nün teklifi oldu. Teklif ilgili komisyonlarda görüşülmek üzere kabul edildi. Toplam 156 maddenin görüşüldüğü meclis toplantısı Perşembe günü devam edecek.

1.BAŞKANVEKİLLİĞİ GÖREVİNDEN AYRILDI

Göksel Gümüşdağ, toplantının sonunda 17 Ocak 2020 Cuma günü itibariyle Meclis 1.Başkanvekilliği görevinden ayrılacağını açıkladı. "Bu şerefli mecliste 15 Temmuz şehit ve gazilerimiz var. Bu gazi meclis de 16 yıl meclis başkanlığını yapmak bana nasip oldu" diyen Gümüşdağ " Başakşehir Futbol Kulübüne olan tutkumu biliyorsunuz. Zaman zaman dört ayrı görev yapmak nasip oldu. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi 1. Başkanvekilliği ve fabrika. Bana anlayış gösteren eşme ve kızıma da bu konuda ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'a da bu zamana kadar verdiği destek ve güveninden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra meclis üyesi sıfatıyla aranızda olacağım" ifadelerini kullandı. Gümüşdağ'ın ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve CHP Grup Başkanvekili İsmail Doğan Subaşı da Gümüşdağ'a yapmış olduğu hizmetler nedeniyle teşekkür ettiler. Gümüşdağ'ın 17 Ocak'taki istifasının ardından Şubat ayı meclis toplantısında Meclis 1. Başkanvekilliği için seçim yapılması bekleniyor.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ KİMDİR?

10 Ekim 1972'de doğan Gümüşdağ 2002 yılında AK Parti İstanbul İli Yönetim Kurulu Üyeliği - Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı yaptı. 2004 yılında Küçükçekmece ilçesi Belediye Meclis Üyeliği, Grup Başkan Vekilliği görevlerini üstlenen Gümüşdağ 2007, 2009 ve 2014 yıllarında ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis 2. Başkan vekilliğine seçildi. Gümüşdağ halen meclis 1. Başkanvekilliği görevine devam ediyor. Gümüşdağ, evli ve bir çocuk babasıdır.

- İstanbul