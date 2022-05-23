İBB Meclis Üyesi Ekşi, "Depremler, Dirençli Şehirler ve İstanbul" kitabını tanıttı - Son Dakika
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İBB Meclis Üyesi Ekşi, "Depremler, Dirençli Şehirler ve İstanbul" kitabını tanıttı

23.05.2022 17:44
İBB Meclis Üyesi Ekşi, "Depremler, Dirençli Şehirler ve İstanbul" kitabını tanıttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Meclis Üyesi Kadem Ekşi, "Depremler, Dirençli Şehirler ve İstanbul" kitabını tanıttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Meclis Üyesi Kadem Ekşi, "Depremler, Dirençli Şehirler ve İstanbul" kitabını tanıttı.

İBB Meclisi oturumları öncesinde yapılan tanıtım açıklamasında, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ve AK Parti İBB Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyon Başkanı Kadem Ekşi ve meclis üyeleri yer aldı.

Kadem Ekşi, heyecan ve aşkla kitabı yazdığını belirterek, "Hakikaten İstanbul için çok kıymetli bir çalışma oldu. Bir kaynak niteliğinde güzel bir kitap oldu. Biz de İstanbul'da yapılması gerekenleri cesaretle, aşkla, samimi olarak bu kitabın içerisine zikretmeye çalıştık." dedi.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu da, Kadem Ekşi'nin çok kapsamlı çalışmalar yaptığını ifade ederek, "Değerlendirmeler ortaya çıkartıldı ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi maalesef her konuda duyarsız kaldığı gibi bu konuda da duyarsız kaldı." dedi.

Kadem EKşi'nin bütün meseleleri bu kitaba, bu iki kapağın arasına indirgediğini anlatan Göksu, şöyle konuştu:

"Gerçekten bu iki kapağın arası çok önemli bir şahitliktir. Çünkü bugüne kadar yapılmış ve bundan sonra yapılacaklara ufuk ve perspektif veren anlamlı bir çalışmadır. Ben bu açıdan Kadem Beyi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Umarım bunu okuyup ders alması gereken derslerini alır."

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Kaynak: AA

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