İBB Meclisi 11 mayısta olağanüstü toplanacak - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle olağan toplantılarına ara veren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 11 Mayıs 2020 tarihinde olağanüstü toplantı yapacak. Meclis toplantısı Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İBB, Meclisin olağanüstü toplantıya çağrılması için geçen ay İstanbul Valiliği'ne başvuruda bulunmuş, valilik de, "Sağlık tedbirleri ve sosyal mesafeye uyulması kaydıyla" başvuruyu uygun görmüştü. İBB konuyla ilgili yaptığı açıklamada, toplantının bu hafta Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapılacağını ancak hangi gün olacağının daha sonra duyurulacağını belirtmişti. İBB yetkilileri, toplantının bu hafta değil, önümüzdeki hafta başında, 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü yapılacağını söyledi.

MECLİS TOPLANTILARI 3 AY ERTELENMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı, mart ayında yayımladığı genelge ile koronavirüs önlemleri kapsamında belediye meclis toplantıları 3 ay ertelemişti. Ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen ay sosyal yardımların iki katına çıkartılması ve borçlanma ile ilgili olarak Meclisi olağanüstü toplantıya çağıracaklarını duyurmuştu.

TOPLANTI İÇİN YAPILACAK HAZIRLIK

İBB Meclisi toplantısının yapılacağı Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi' dezenfekte edilecek ve meclis üyeleri için 1,5 metre aralıklarla oturma düzeni sağlanacak. Gösteri Merkezinin girişinde ayak dezenfektan havuzları oluşturulacak. Toplantı salonu girişinde el dezenfektanları bulundurulacak. Katılımcılara maske ve eldiven dağıtılacak. Termal kameralarla ateş ölçümü yapılacak, canlı yayın sistemleri kurulacak.

- İstanbul