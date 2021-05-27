İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, servis araçları kararının uygulanmasını istedi Açıklaması - Son Dakika

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, servis araçları kararının uygulanmasını istedi Açıklaması

27.05.2021 15:42
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, servis araçları kararının uygulanmasını istedi Açıklaması, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İETT'nin ihtiyaç duyulan bölgelere 250 yeni hat açması ve okul servislerinin toplu taşıma sistemine alınması için meclisten karar çıkardıklarını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İETT'nin ihtiyaç duyulan bölgelere 250 yeni hat açması ve okul servislerinin toplu taşıma sistemine alınması için meclisten karar çıkardıklarını bildirdi.

Göksu, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İBB Meclisi'nde AK Parti grubu olarak çok önemli bir teklif verdiklerini, bunu da "teklif karar" olarak meclisten geçirdiklerini belirten Göksu, yeni tip koronavirüs salgınıyla (Kovid-19) mücadele alanlarından birinin bulaş hızı en yüksek yer olan toplu taşıma araçları olduğunu söyledi.

Bu anlamda, toplu taşımayla ilgili bütün kamu kurumları ve özellikle belediyelerin çok önemli, ufuk açıcı yatırımlar ve işler yapmak zorunda olduğunu kaydeden Göksu, salgın sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin toplu taşımayla ilgili gerçekten bir hamle yapmamasının vatandaşlar adına kendilerini üzdüğünü söyledi.

Göksu, AK Parti grubu olarak dün bu konuda çok önemli bir atak yaptıklarını belirterek, "İETT'nin ihtiyaç duyulan bölgelere 250 yeni hat açması ve okul servislerinin toplu taşıma sistemine alınması için meclisten karar çıkardık." dedi.

Bu kararın İBB tarafından ivedilikle uygulanmasını beklediklerini dile getiren Göksu, şöyle devam etti:

"Hepimiz sonbaharla beraber bu virüsü yenip, yepyeni bir hızla hayata başlamak istiyoruz. Bu konuda en fazla risk altında olan büyükşehirlerde de bu riski oluşturan toplu taşıma araçlarında da bunu yenmemiz gerekiyor. Artık şu virüs belasını gündemimizden çıkartıp gerçekten geleceğe bakıp, geleceğe koşmamız gerekiyor. Çocuklarımızın okullara koşması, parklarımızın açılması, esnafımızın yüzünün gülmesi gerekiyor. Bunun için de hep beraber bir seferberlik ilan etmemiz lazım. Böylece biz Ağustos itibariyle Bakanlığımızın da verilerini dikkate aldığımızda, artık virüs defterini kapatıp önümüze bakmamız gerekiyor. Bunun için hangimiz, hangi tedbiri almamız gerekiyorsa ivedilikle almamız lazım. Biz üzerimize düşeni yaptık. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin en büyük, en üst karar organı meclistir. Meclis olarak kararımızı aldık ve verdik. Şimdi bekliyoruz."

"İstanbul'da yeni bir Düyun-ı Umumiye ilan edecek gündem maddeleri var"

Göksu, İBB 2020 yılı faaliyet raporuna da değinerek, İstanbul'un 2 yılda 5 yıl geri gittiğini söyledi.

Pazartesi gününün mutlaka takip edilmesi gerektiğine dikkati çeken Göksu, "İSKİ Genel Kurulu var. Öyle bir genel kurul var ki İstanbul'un geleceğinin ipotek altına alındığı, İstanbul'da yeni bir Düyun-ı Umumiye ilan edecek gündem maddeleri var." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, servislerle ilgili kararın "CHP Grubu tarafından hukuksuz olarak nitelendirilmesini" hatırlatması üzerine Göksu, "Kararın hukuki olup olmadığına karar verecek olan hukukçulardır yargıdır. Bu karar hukukidir, bu karar yerindedir. Meclisin iradesine kimse engel koyamaz. Meclis karar almıştır, yapılacak olan da bu kararın uygulanmasıdır." şeklinde konuştu.

istanbul büyükşehir belediyesi, İstanbul, AK Parti, Göksu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, servis araçları kararının uygulanmasını istedi Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünal Aysal'ın otelinde yapılan 'birlik beraberlik' yemeğinde kavga çıkınca, Galatasaray Başkan adayı mekanı terk etti Ünal Aysal'ın otelinde yapılan 'birlik beraberlik' yemeğinde kavga çıkınca, Galatasaray Başkan adayı mekanı terk etti "DHKP-C tehdidi" bahanesiyle Sedat Peker'e verilen koruma kararında FETÖ izine rastlandı Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi? Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi? Fenerbahçe'de, yönetimin indirim talebi futbolcuları çileden çıkarttı Fenerbahçe'de, yönetimin indirim talebi futbolcuları çileden çıkarttı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı

Son Dakika Haberleri
15:46 Ünal Aysal'ın otelinde yapılan 'birlik beraberlik' yemeğinde kavga çıkınca, Galatasaray Başkan adayı mekanı terk etti
15:37 Olay yaratacak iddia: Türkiye'de Çin aşısı yaptıranlar Hacca gidemeyecek
15:24 "DHKP-C tehdidi" bahanesiyle Sedat Peker'e verilen koruma kararında FETÖ izine rastlandı
15:11 Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu
15:04 Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim
15:00 Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun
14:46 Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı
14:42 Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?
14:38 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım
14:33 Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı
2 yaşındaki çocuk balkondan düştü! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında         
15:49
Olay yaratacak iddia: Türkiye'de Çin aşısı yaptıranlar Hacca gidemeyecek Olay yaratacak iddia: Türkiye'de Çin aşısı yaptıranlar Hacca gidemeyecek         
15:37
Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu         
15:12
Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun         
15:01
Mehmet Ali Erbil, zor günlerinde yanından ayrılmayan arkadaşına 12 bin dolarlık saat hediye etti Mehmet Ali Erbil, zor günlerinde yanından ayrılmayan arkadaşına 12 bin dolarlık saat hediye etti         
14:43
Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi         
14:40
Midye toplamak için denize açılan tekne alabora oldu: 1 ölü, 1 yaralı Midye toplamak için denize açılan tekne alabora oldu: 1 ölü, 1 yaralı         
13:37
Marketteki kadının etek altı görüntülerini çeken sapık yakalandı: Bir anlık hevesle yaptım Marketteki kadının etek altı görüntülerini çeken sapık yakalandı: Bir anlık hevesle yaptım         
12:44
Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:23
Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok         
12:06
Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor         
11:58
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı         
10:37
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 15:54:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, servis araçları kararının uygulanmasını istedi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement