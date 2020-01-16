İBB Meclisi cemevlerinin ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini reddetti - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplandı. CHP'nin cemevilerinin statüsünün ibadethane olarak değiştirilmesi önerisi, AK Parti ve MHP'li üyelerin oyuyla reddedildi.

İstanbul'daki cemevlerinin ibadethane statüsünün tanınması için de CHP ve İYİ Parti grupları 13 Ocak günü önerge sunmuştu. Önerge teklifinde, İstanbul'da 93 cemevinin Alevi vatandaşların ibadethane mekânları olmasına rağmen resmi olarak ibadethane statüsünde değerlendirilmediği için camii, kilise ve havra gibi ibadethanelerin faydalandığı elektrik ve su faturalarından muaf olmak gibi kamusal hizmetlerden mahrum kaldığı vurgulanmıştı.

TEKLİF KABUL EDİLMEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplandı. CHP'nin cemevilerinin statüsünün ibadethane olarak değiştirilmesi önerisi, AK Parti ve MHP'li üyelerin oyuyla reddedildi.

İBB MECLİSİ'NDE PARTİLERE GÖRE ÜYE DAĞILIMI NASIL?

312 üyeli İBB Meclisi'nde çoğunluk AKP'de bulunuyor. Cumhur İttifakı'nın 180, Millet İttifakı ise 132 üye ile İBB Meclisi'nde temsil ediliyor. Partiye göre dağılım yapıldığında ise İBB Meclisi'nde; AK Parti 176, MHP 4, CHP 128 ve İyi Parti ise 4 üye ile temsil ediliyor.