İBB Meclisi, İmamoğlu'nun getirdiği genel sanat yönetmenine onay vermedi - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği'ne getirdiği Mehmet Ergen'e onay vermedi. Ak Parti İBB Meclis Grubu, Mehmet Ergen'ın "Telif hakkını ihlal" ettiği iddiasıyla atamayı hukuka aykırı bulurken, CHP grubu, genel sanat yönetmeni için kişiye özel bir uygulama yapılmasının usule aykırı olduğunu savundu.

İBB Meclisi, İBB İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Şehir Tiyatroları'nda sözleşmeli sanatçı ve uzman memur olarak çalışan personel ödenecek ücretlerle ilgili teklifi görüştü. İBB Şehir Tiyatroları Kadrosunda bulunan ve 250 çalışanı kapsayan teklifle ilgili olarak, İBB Meclisi Hukuk Komisyonu ve Temel Haklar Komisyonu ortak rapor hazırladı.

İBB Meclisi ve komisyonlarında çoğunluğu elinde bulunduran Ak Parti Grubu, Mehmet Ergen'in pozisyon ve sözleşmesinin vize edilmesi ile ilgili teklifi reddetti. Diğer personelle ilgili kısmı ise kabul etti.

SANAT YÖNETMENİNE RET

Raporun "Komisyon Görüşü" bölümünde şöyle denildi:

"Teklif komisyonlarımızca incelenmiş olup; ek listede belirtilen personelden Mehmet Ergen'in belirtilen pozisyona atanabilmesi için öncelikle 'Sanatçı' kadrosuna alınması ile ilgili Belediye Meclisine talep yapılması, Meclis onayı sonrası kadroya alınması, sonra vizesinin talep edilmesi gerektiği halde bu usulün uygulanmadığı, kadroya alınırken gerekli yasal prosedürün uygulanıp uygulanmadığının belli olmadığı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet sebebiyle hakkında açılan davada telif hakkını ihlal ettiğini kabul ederek eylemi sabit olan kişinin 'Genel Sanat Yönetmeni' kadrosuna atanmasının hukuka uygun olmadığı, belirtilen sebeplerle sözleşme ve pozisyonunun vize edilmesi talep edilen Mehmet Ergen'in pozisyon ve sözleşmesinin vize edilmesi teklifinin reddi, ekli listede isimleri belirtilen diğer sözleşmeli (sanatçı) personelin (münhal kadrolar hariç) isimleri karşılarında belirtilen ödenecek ücret, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere vize edilmesi, münhal kadroların vize edilmesi talebinin reddi, komisyonlarımızca uygun bulunmuştur"

CHP Grubu ise söz konusu rapora şerh düştü. Muhalefet şerhinde şöyle denildi:

"Raporun gerekçesinde genel sanat yönetmeni için kişiye özel bir uygulama yapılması usule aykırıdır. Yine boş kadro yapısında değişiklik yapılmama usule uygun olmayıp belediyenin hizmetin gereklerini yerine getirme amacı ile ilgili bir talep olduğu açık olduğundan raporun bu kısımlarına katılmıyoruz" Rapor ekine göre söz konusu sanatçılara ödenmesi teklif edilen ücretler, brüt 7 bin 987 TL ile 4 bin 144 TL arasında değişiyor.

MEHMET ERGEN'İN AÇIKLAMALARI

Çevirisi bir başkasına ait olan eseri izinsiz kullandığı iddiasıyla ilgili olarak Mehmet Ergen'in basına daha önce yansıyan açıklaması şöyleydi: