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İBB Meclisi, İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nu onayladı - Son Dakika

İBB Meclisi, İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nu onayladı

01.06.2021 10:57
İBB Meclisi, İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nu onayladı, System.String[]

Bütçenin yüzde 49'unu yatırımlara ayırdıklarını belirten İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, 114 büyük su ve atıksu yatırımının bir kısmının bittiğini, devam edenlerin büyük bölümünün yıl sonunda bitirileceğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Kongre Merkezi'nde İSKİ Genel Kurulu gündemiyle toplandı. Meclis üyelerine sunulan 2020 Yılı Faaliyet ve Denetim Raporları onaylandı. İSKİ tarafından getirilen ve su tarifesine yüzde 25 zam yapılmasını öngören madde ise, Kasım ayında görüşülmek üzere meclis üyelerinin oy birliğiyle reddedildi.

Faaliyet Raporunu İBB Meclisine sunan İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, 7 milyar 431 milyon lira olarak belirlenen 2020 yılı bütçesinin 5 milyar 414 milyon lira olarak gerçekleştiğini ve gerçekleşme oranının oranı yüzde 73 olduğunu söyledi.

BÜTÇENİN YÜZDE 49'U YATIRIMA

Bu bütçeyle; kullanılmış suları toplayıp arıtmaya, su kaynaklarını ve içme suyu havzalarını korumaya yönelik çok önemli yatırım ve hizmete imza attıklarını ifade eden Mermutlu, 2021 Yılı Bütçesinin ise 7 milyar 959 milyon 457 bin lira olduğunu kaydetti. Bu bütçenin yüzde 49'u yatırımlara ayırdıklarını aktaran İSKİ Genel Müdürü, bütçenin yüzde 32'sinin mal ve hizmet alımlarına, yüzde 13'ünü personel giderlerine, yüzde 6'sının cari ve diğer giderlere ayırdıklarını ifade etti.

"GİRDİLERİMİZ 2 KAT ARTTI, SU 2014 TARİFESİNDEN"

Mayıs 2019'da su tarifesinde yapılan indirim sayesinde, bugüne kadar İstanbul halkına 4.6 milyar liralık katkı sunduklarının altını çizen Raif Mermutlu, "Geçmişte indirim yapıldı, şu anda İstanbullular 2014 yılının Mart ayı tarifesi kadar ucuza su kullanıyor. Biz de ilelebet bu rakamlar kalsın isteriz. Ama bizim girdilerimiz artmayacaksa, akaryakıta, elektriğe ve işçi ücretlerine zam gelmeyecekse kalsın. 2014'ten bugüne kadar enflasyon oranında zam yapılsaydı suyun bugünkü metreküp fiyatı 8.62 lira olacaktı, ancak şu an 3.85 lira. Oysa İstanbul'un yatırım talepleri hala devam ediyor" diye konuştu.

İSTANBUL'A 114 AYRI SU VE ATIKSU YATIRIMI

İSKİ olarak büyük maliyetli 10 ayrı su ve atıksu yatırımına devam ettiklerini, İstanbul'un 104 farklı noktasında yaşanan ve kronik hale gelmiş, yıllarca çözülememiş su baskınlarına son vermek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini anlatan Mermutlu, "Bu 104 noktanın 60'ında çalışmalarımız tamamlandı. 44 noktada ise çalışmalarımız devam ediyor" bilgisini verdi.

Şehir genelindeki 72 ana arterdeki altyapı sorunlarını kalıcı çözüme kavuşturacak yatırımların da sürdüğünü belirten Mermutlu, diğer yatırım ve hizmetlerle ilgili şu bilgileri verdi:

DENİZE ATIKSU GİRİŞİ ENGELLENİYOR

Denize atıksu girişi olan noktalarda atıksu girişini kesmek ve altyapı yetersizliği olan yerlerde kalıcı çözüm sağlamak için İstanbul'un önemli merkezlerinde çalışılıyor. Bu noktalardan 50 noktadaki işlerimiz tamamlandı. 22 noktada ise çalışmalar devam ediyor.

65 DEREDE ISLAH ÇALIŞMASI YAPILIYOR

İstanbul genelindeki 65 ana ve yan kol derede toplam 29 km ıslah gerçekleştirildi. 5 ayrı derede peyzajlı dere ıslahı ile yaşam vadisi oluşturma projeleri sürüyor.

HALİÇ'İN DİP ÇAMURU TEMİZLENİYOR

Haliç tabanında biriken çamurun taranıp susuzlaştırılarak bertaraf edilmesi amacıyla Haziran 2020'den bugüne kadar toplam 4 bin 270 ton çamur çıkartıldı.

KURBAĞALIDERE'NİN ISLAHI TAMAMLANDI

Kurbağalıdere'de sahil ile E-5 Göztepe geçişine kadar olan kısmın ıslahı tamamlayarak her şiddetli yağış sonrası yaşanan su baskınları ile denize atıksu girişini önlediklerini anlatan Mermutlu, diğer devam eden işlerle Haramidere ve Ayamama derelerindeki su baskınlarına sona vereceklerini söyledi.

DERE VE KANALİSAZYONLAR TEMİZLENİYOR

Geçen yıl 129 derede 246 km'lik dere temizliği yapılarak toplam 531 bin mekterüp teressübat çıkarıldı. 2021 yılının ilk 4 ayında ise 64 farklı derede toplam 66 km'lik dere temizliği yapıldı ve 252 bin metreküp teressübat çıkarıldı.

SU HAVZALARI KORUNUYOR

Havzalarda kaçak olarak yapıldığı belirlenen yapılara göz açtırılmıyor. 2020 yılında 158, 2021 yılının ilk 4 ayında ise 35 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. Yıl sonuna kadar 250 yapının daha yıkımı planlandı.

HAVZALARA 152 BİN FAZLA AĞAÇ DİKİLİYOR

2020 yılında su havzalarının 450 bin metrekarelik mutlak koruma alanında 18 bin ağaç dikildi. 2021 yılının ilk 4 ayında ise 1 milyon 196 bin metrekarelik alanda 61 bin 600 adet ağaç dikimi yapıldı. Yıl sonuna kadar 1 milyon 820 bin metrekarelik alanda 72 bin 700 adet daha ağaç toprakla buluşacak.

TARİHİ KEMER VE ÇEŞMELER RESTORE EDİLİYOR

Aralarında Topkapı 3. Ahmet Çeşmesi ve Kazlıçeşme gibi simge eserlerin de olduğu İstanbul'un 109 farklı tarihi çeşmenin suyu yeniden akıtıldı. Üsküdar 3. Ahmet Çeşmesi ile 40 tarihi çeşmenin restorasyonu için de ihale yapıldı. Ayrıca 41 farklı tarihi çeşme için proje çalışmaları devam ediyor. İstanbul'un tarihi su kemerlerinden Bozdoğan - Eğrikemer ve Uzunkemer'de de restorasyon çalışmaları yapılıyor.

SU-ATIKSU MASTER PLAN ÇALIŞMALARI

İstanbul'un 2053 yılına kadar ihtiyaç duyacağı gerekli su, atıksu ve yağmur suyu hizmetlerinin bugünden planlanması ve bunlar için gerekli tüm teknik ve ekonomik tedbirlerin alınabilmesi için "İstanbul Su ve Atıksu Master Planı" çalışması yapılıyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İBB Meclisi, İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nu onayladı - Son Dakika


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