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İBB Meclisi, İSKİ'nin 2020 Yılı Faaliyet Raporunu onayladı - Son Dakika

İBB Meclisi, İSKİ'nin 2020 Yılı Faaliyet Raporunu onayladı

01.06.2021 00:12
İBB Meclisi, İSKİ'nin 2020 Yılı Faaliyet Raporunu onayladı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 2020 Yılı Faaliyet Raporu, ret oylarının fazla çıkmasına karşın Belediye Kanunu'na göre 4'te 3 çoğunluk sağlanmadığı için hukuken onaylanmış kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 2020 Yılı Faaliyet Raporu, ret oylarının fazla çıkmasına karşın Belediye Kanunu'na göre 4'te 3 çoğunluk sağlanmadığı için hukuken onaylanmış kabul edildi.

İBB Meclisi, Yenikapı İstanbul Kongre Merkezinde İSKİ Genel Kurulu ve 2020 Yılı Faaliyet Raporunu görüşmek için toplandı.

Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un yönettiği mecliste İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, Faaliyet Raporunu sundu.

Genel Müdür Mermutlu'ya tepki

Raporu sunmak için kürsüye çıkan Mermutlu, konuşmasının başında meclisin zam teklifini ertelemesi ve gündem maddelerini öne alarak oylamasını eleştirdi.

Mermutlu'nun eleştirileri AK Parti Grubundan "siyaset yaptığı" gerekçesiyle tepki topladı.

AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, İSKİ Genel Müdürünün siyasi konulara girmesinin "şık" olmadığını belirterek, bu konudaki müzakereleri parti gruplarının yaptığını ifade etti.

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu'ya tepki gösteren Gökkuş, "Siz önce bunu kendi başkanınıza anlatacaksınız. 'İndirim yaptık' diye propaganda yapacak, sonra göreve gelir gelmez zam teklifini getireceksiniz. Fahiş zamlara karşı çıktık, enflasyon oranında zam yaptık." şeklinde konuştu.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise İSKİ Genel Müdürünün "siyaset yapmadığını", İSKİ'nin içerisinde bulunduğu gerçekleri açıkladığını söyledi.

Bütçe gerçekleşme oranı yüzde 73

Sunumunda 2020 yılı faaliyetleri ve hedefleri üzerinde duran Mermutlu, bütçe gerçekleşme oranının yüzde 73 olduğunu, İSKİ'nin yatırımlarının ise 3 milyar 888 milyon TL olduğunu açıkladı.

İSKİ'nin 2021 yılı tahmini gelirlerinin 7 milyar 354 milyon 500 bin TL, giderlerinin ise 7 milyar 959 milyon 457 bin TL olduğunu belirten Mermutlu, açıklarının 604 milyon 957 bin TL olduğunu bildirdi.

Mermutlu'nun ardından parti grupları ve şahıslar adına konuşmalar gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından İSKİ'nin 2020 Yılı Faaliyet Raporu mecliste oylandı.

Yapılan oylamada 95 kabul oyuna karşın 120 ret çıktı.

Ret oylarının fazla çıkmasına karşın 5393 sayılı Belediye Kanuna göre 4'te 3 çoğunluk sağlanmadığı için rapor, hukuken onaylanmış kabul edildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB Meclisi, İSKİ'nin 2020 Yılı Faaliyet Raporunu onayladı - Son Dakika


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