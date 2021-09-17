Üye Girişi
İBB Meclisi kararı verdi! 15 bin takside i-taksi uygulamasına geçilip tümüne iç ve dış kamera takılıp denetlenecek - Son Dakika

İBB Meclisi kararı verdi! 15 bin takside i-taksi uygulamasına geçilip tümüne iç ve dış kamera takılıp denetlenecek

17.09.2021 08:41

İBB Meclisi, İstanbulluları canından bezdiren taksi sorununa çözümün yolunu i-taksi uygulamasını geliştirmekte ve denetlemekte buldu. i-taksinin yönetim yetkisi İSPARK'tan alınarak Toplu Taşıma Denetim Merkezi kuruldu. İlk etapta 15 bin takside i-taksi uygulamasına geçilip tümüne iç ve dış kamera takılacak. Yolcu ve sürücü problemleri gece gündüz denetim altına alınacak.

Sistem ilk olarak i-taksi mecburiyeti bulunan tüm taksilere kamera entegre edilmesiyle başlayacak. Taksi Yönetim Merkezi'nde 24 saat çalışan operatörler taksinin iç ve dış kameralarını kontrol edecek ayrıca taksideki sistem, görüntüleri kaydedecek. Taksilerle ilgili bir şikâyet olduğunda anlık olarak kamera takibi yapılacak ya da kayıtlar incelenecek. i-taksi ile GPRS üzerinden hangi taksinin nerede olduğu, hızı, boş ya da dolu olduğu gibi bilgiler de merkeze iletilecek. Kamera sistemi kısa zaman içerisinde tüm toplu taşıma araçlarına konulacak ve aynı denetim sistemi onlar için de uygulanacak.

"FARKLI ŞİRKETLER, FARKLI UYGULAMALARI KULLANABİLECEK"

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İBB Meclisi'nde yeni taksi yönetim uygulamalarına da izin verildiğini belirterek, "Bu meclis kararıyla, isteyen şirket ve firmaların taksi yönetim uygulaması ve yönetmesine, İBB'nin taksi yönetim sistemine entegre olmaları şartıyla izin verilmiş oldu. Yani belediyeden lisans almak koşuluyla farklı şirketler, farklı uygulamaları kullanabilecek. Taksiciler de istedikleri uygulamayla çalışabilecek. İBB'nin sistemine entegre olan tüm taksiler izlenebilecek" diye konuştu.

LİSANS ÜCRETİNE DE ZAM YAPILDI

İBB Meclisi'nde çevrimiçi i-taksi uygulaması vermek isteyen firmaların ödeyeceği lisans ücretine de zam yapıldı. Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre; İBB en az 500 araçlık organizasyonlarda kullanılmak üzere 5 yıllık lisans ücretini 100 bin liradan 150 bin liraya çıkarttı.

85 PERSONEL İZLEYECEK

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, yeni kurulan ve 85 denetim personelinin bulunduğu bu merkezden 15 bin taksi ile 7 bin minibüs ve taksi dolmuşu izleyeceklerini, daha sonra da bunlara diğer toplu taşıma araçlarının ekleneceğini söyledi.

İBB Meclisi kararı verdi! 15 bin takside i-taksi uygulamasına geçilip tümüne iç ve dış kamera takılıp denetlenecek

istanbul büyükşehir belediyesi, Lisans, Taksi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İBB Meclisi kararı verdi! 15 bin takside i-taksi uygulamasına geçilip tümüne iç ve dış kamera takılıp denetlenecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı 08:47 Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı MasterChef Türkiye'de yedeklerden ana kadroya giren isim netleşti 08:42 MasterChef Türkiye'de yedeklerden ana kadroya giren isim netleşti Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 30 bine yaklaştı! Uzmanlar bu hızlı artışı 3 nedenle açıkladı 08:00 Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 30 bine yaklaştı! Uzmanlar bu hızlı artışı 3 nedenle açıkladı
Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yeniden atandı 07:15 Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yeniden atandı Kendisine yabancı madde atılan Mesut Özil'den Alman tribünlerine olay hareket 00:59 Kendisine yabancı madde atılan Mesut Özil'den Alman tribünlerine olay hareket Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası 23:15 Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası "İtalyanca" şov! Basın toplantısına damga vurdu
Cani evlat, annesini başına keserle vurarak öldürdü 22:23 Cani evlat, annesini başına keserle vurarak öldürdü İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu 19:54 İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu

Son Dakika Haberleri
08:46 Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı
08:44 Çorlu adeta 80'li yılları anımsattı! Vatandaşlar su alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu
08:42 MasterChef Türkiye'de yedeklerden ana kadroya giren isim netleşti
08:41 İBB Meclisi kararı verdi! 15 bin takside i-taksi uygulamasına geçilip tümüne iç ve dış kamera takılıp denetlenecek
08:02 Son dakika: Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 16 şehirde kuvvetli yağış bekleniyor
07:59 Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 30 bine yaklaştı! Uzmanlar bu hızlı artışı 3 nedenle açıkladı
07:54 Giresun'da etkili olan sağanak yağış, korkuttu! Sel sularının yükseldiği anlar kameralarda
07:14 Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yeniden atandı
18:35 Davutoğlu'nun "Amed" ve federasyon kararı yorumuna MHP lideri Bahçeli'den çok sert tepki geldi: Haddini bil, haysiyet sahibi ol
Son dakika: İngiltere'nin bugün Türkiye'yi seyahat yasağı olan kırmızı listeden çıkaracağı öne sürüldü Son dakika: İngiltere'nin bugün Türkiye'yi seyahat yasağı olan kırmızı listeden çıkaracağı öne sürüldü         
09:13
Çorlu adeta 80'li yılları anımsattı! Vatandaşlar su alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu Çorlu adeta 80'li yılları anımsattı! Vatandaşlar su alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu         
08:45
Son dakika: Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 16 şehirde kuvvetli yağış bekleniyor Son dakika: Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 16 şehirde kuvvetli yağış bekleniyor         
08:03
Giresun'da etkili olan sağanak yağış, korkuttu! Sel sularının yükseldiği anlar kameralarda Giresun'da etkili olan sağanak yağış, korkuttu! Sel sularının yükseldiği anlar kameralarda         
07:54
Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste Bülent Serttaş'tan ziyaret! Özür notundaki yazım hatası güldürdü Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste Bülent Serttaş'tan ziyaret! Özür notundaki yazım hatası güldürdü         
07:03
Son dakikada iptal edilen gol gündeme oturdu! Fenerbahçe taraftarlarının yaşadığı travma çok büyük Son dakikada iptal edilen gol gündeme oturdu! Fenerbahçe taraftarlarının yaşadığı travma çok büyük         
00:20
16 yıl önceki halini paylaşan Mabel Matiz, takipçilerini şoke etti 16 yıl önceki halini paylaşan Mabel Matiz, takipçilerini şoke etti         
22:34
Dünya bu esrarengiz fotoğrafı konuşuyor! Artık kullanılmayan askeri hastanede hayalet görüldü Dünya bu esrarengiz fotoğrafı konuşuyor! Artık kullanılmayan askeri hastanede hayalet görüldü         
22:01
Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor         
19:21
Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı         
19:02
Şeyma Subaşı, sevgilisinin düğün vaadini paylaştı: Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak Şeyma Subaşı, sevgilisinin düğün vaadini paylaştı: Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak         
18:51
Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı         
14:35
2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu         
14:23
Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi         
13:58
Avustralya'nın Avustralya'nın "Yüzyılın anlaşması" olarak anılan denizaltı alımı anlaşmasını iptal etmesine Fransa'dan tepki: Gerçekten sırtımızdan vurulduk         
13:54
Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 09:18:28. #1.12#
SON DAKİKA: İBB Meclisi kararı verdi! 15 bin takside i-taksi uygulamasına geçilip tümüne iç ve dış kamera takılıp denetlenecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement