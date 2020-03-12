İBB MECLİSİ MART AYI TOPLANTILARI SONA ERDİ - Son Dakika

Mehmet DEMİRKAYA/ İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Mart ayı meclis toplantılarının ikincisi yapıldı. Saraçhane'deki yerleşkede yapılan toplantıya Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlık yaptı. Meclis toplantısında Yenikapı'da sergilenen araçlar, Kanalİstanbul projesi ve Melen Barajı araştırma komisyonlarının hazırladığı raporlar okundu. Okunan raporlar oy çokluğuyla kabul edildi. CHP ve İYİ parti grupları raporlara muhalefet şerhi koydu.

ADALAR'DAKİ ATLAR SAHİPLENDİRİLECEK

İBB meclisinde yapılan oylamada Adalar 'da satın alınan atları sahiplendirme kararını onayladı. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nün Meclis'e yazdığı yazıda, atların, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi hizmetlerinde kullanılmak üzere yetiştiricilere, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yetiştirici birlikleri, kooperatifler, meslek odaları, dernek gibi tüzel kişiliklere, şahıslara bedelsiz sahiplendirilmesi istendi. Hukuk ile Tarım Orman Hayvancılık ve Su Ürünleri Komisyonu müşterek raporunda teklife "olumlu" görüş bildirdi. Karar Meclis'te oy birliği ile kabul edildi.

MEHMET ERGEN'E ONAY ÇIKMADI

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği'ne getirdiği Mehmet Ergen 'e onay vermedi. Ak Parti İBB Meclis Grubu, Mehmet Ergen'ın "Telif hakkını ihlal" ettiği iddiasıyla atamayı hukuka aykırı bulurken, CHP grubu, genel sanat yönetmeni için kişiye özel bir uygulama yapılmasının usule aykırı olduğunu savundu.

İMAMOĞLU'NUN VETOSUNA ISRAR KARARI

İBB Meclisinin önceki oturumlarında Başakşehir Çekmeköy ve Beyoğlu 'nda bulunan bazı arsa ve taşınmazların ilçe belediyelerine devri ve/veya tahsisine karar verilmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu kararları yeniden görüşülmek üzere meclise gönderdi. İBB Meclisi'nin AK Partili üyeleri söz konusu kararları yeniden meclise getirdi. Mecliste yapılan oylamayla söz konusu taşınmazlarda meclis ısrar etti. Söz konusu kararlar oy çokluğuyla kabul edildi.

BORÇLANMAYA ONAY

İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğü'nün gönderdiği iç ve dış borçlanma talepleri de oy birliğiyle kabul edildi. İBB, Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı için 99 milyon Euro ve Dudullu-Bostancı metro hattı için ise 189 milyon Euro borçlanma yetkisi aldı.

İBB'DEN AVCILAR VE FATİH'İN İMAR PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİNE ONAY

İBB meclisi Avcılar ve Fatih 'teki İmar Plan Notu Değişikliğini kabul etti. Avcılar ve Fatih'de on binlerce vatandaşı ilgilendiren ve ömrünü tamamlamış riski binaların, olası depreme karşı güçlendirilmesini sağlayacak olan imar plan değişikliği notu oy birliğiyle kabul edildi. Sarıyer 'in imar planları ise Nisan ayı meclis toplantısında görüşülmek üzere komisyona geri gönderildi.

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