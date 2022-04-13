İBB MECLİSİ'NDE 2021 YILI İETT FAALİYET RAPORU KABUL EDİLDİ - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde 2021 yılı İETT Genel Müdürlüğü faaliyet raporu 92 kabul, 126 ret oyuna rağmen kabul edildi.

İBB Meclisi mayıs ayı 3'üncü oturumu Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı. İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, 2021 yılı İETT Genel Müdürlüğü faaliyet raporunu okudu. Faaliyet raporunun okunmasının ardından karşılıklı söz alan parti sözcüleri faaliyet raporu hakkında eleştiri ve savunmalarını yaptılar. Oylamaya sunulan faaliyet raporu; 92 kabul, 126 ret oy almasına rağmen kabul edildi.

"İETT'NİN İŞLETME GELİRİ İLE GİDERİ ARASINDA MAKAS AÇILMIŞTIR"

İETT gelirlerinin dolar kurundaki dalgalanmaya bağlı olarak düştüğünü söyleyen İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, "Kurum giderlerimizin 1/3'ü değil, artık en az yarısını oluşturan akaryakıt maliyetlerimizde olağan dışı yükselişler gerçekleşmiştir. Akaryakıt fiyatları geçen yıla oranla yüzde 180 oranında artarak, neredeyse 3 katına yaklaşmıştır. Gelirlerimizi oluşturan bilet fiyatları ise bu oranın çok daha altında bir artış gösterebilmiştir. 2021 yılında 2 tam biletle 1 litre motorin alınabiliyorken, bugün bile 1 litre motorin için yaklaşık 3 tam bilet bedeli gerekmektedir. Motorin de dahil olmak üzere giderlerinin yaklaşık 3'te 2'si dolar kuruna bağlı olan İETT için kur artışları büyük önem arz etmektedir. 2021 yılı ortalaması 9 lira olan dolar kuru, yüzde 65 oranında artarak bugün 15 lira seviyelerine ulaşmıştır. Geçtiğimiz Kasım ayında meclisimizde 2022 yılı bütçemizin kabul edildiği günden bugüne, litresi 8,2 lira olan motorin yüzde 146 oranında artarak 20,2 liraya, 10 lira olan dolar kuru ise yüzde 50 oranında artarak bugün 15 liraya yükselmiştir. Yine enflasyon ve buna bağlı asgari ücret artışları gibi İETT'nin bütçesini etkileyen ekonomik göstergeler de en az yüzde 50 oranında artmıştır. Buraya kadar anlattığım tüm bu ekonomik göstergelerdeki değişimin sonucunda İETT'nin işletme geliri ile gideri arasındaki makas açılmıştır. Abonman ve indirimli yolculukları da hesaba kattığımızda bugün itibarıyla bir yolcudan elde ettiğimiz gelir 5 lira düzeyinde iken, gider 12 lira olarak gerçekleşmektedir. İETT ve özel halk otobüsleri olarak yılda 1 milyarı aşan yolcu taşıdığımızı düşünürsek belediyemizin yıl boyunca lastik tekerlekli toplu ulaşıma 7,5 milyar lira tutarında destek vermesi gerekecektir" diye konuştu.

"50 ADET ELEKTRİKLİ OTOBÜS ALIMI İÇİN İLK AŞAMAYI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Elektrikli otobüs alımı için çalışmaların sürdüğünü belirten Alper Bilgili, "Adalardaki elektrikli araçlarımızda çalışan sürücülerimizle birlikte toplam 102 kadın sürücü personel istihdamı sağladık. Bu yıl içerisinde de 50 kadın sürücünün istihdamını planlıyoruz. Operasyonlarımızın sürdürülebilirliğinde önemli bir yeri olan yatırımlarımızı da arttırarak yolumuza devam ediyoruz. 2021 yılında ihalesini gerçekleştirdiğimiz 200 yolcu kapasiteli 100 adet 21 metre ve 280 yolcu kapasiteli 60 adet 25 metre yeni metrobüs araçlarımızın ilk 30 adedi dün itibariyle hizmete başladı. Metrobüs hattında çalışan araçlar için en son alım, 2015 yılında gerçekleştirilmişti. Böylece 7 yıl aradan sonra filonun gençleştirilmesi konusunda önemli bir süreci de başlatmış olduk. Geriye kalan 130 metrobüs teslimatını birkaç ay içinde tamamlayarak metrobüslerimizin ortalama yaşını 11'den 9'a indireceğiz. Bu sayede toplam filo yaşımız da 10'dan 9'a inmiş olacak. Elektrikli otobüs alımı konusundaki çalışmalarımızı da hız kesmeden devam ettiriyoruz. Bu kapsamda 5 farklı marka aracı sahada ve teknik açıdan test ettik. Elektrikli otobüs alım ihalemizi de yakın bir zamanda tamamlayarak 50 adet elektrikli otobüs alımı için ilk aşamayı gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, 2021 yılı bütçe gerçekleşme rakamlarını da paylaşarak şöyle devam etti:

"Gider gerçekleşmemiz, personel giderleri 467 milyon 8 bin 821 lira, SGK giderleri 92 milyon 159 bin 447 lira, mal ve hizmet alım giderleri 2 milyar 730 milyon 457 bin 879 lira, faiz giderleri 22 milyon 921 bin 877 lira, cari transferler 6 milyon 727 bin 307 lira, sermaye giderleri 133 milyon 865 bin 649 lira olmak üzere toplam 3 milyar 453 milyon 140 bin 979 liradır. Gelir gerçekleşmemiz ise, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 1 milyar 195 milyon 679 bin 857 lira, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 1 milyar 393 milyon 215 bin 583 lira, diğer gelirler 120 milyon 67 bin 599 lira, ret ve iadeler 97 bin 705 lira ve açığın finansmanı 744 milyon 275 bin 645 lira olmak üzere toplam 3 milyar 453 milyon 140 bin 979 liradır.