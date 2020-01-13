İBB Meclisi'nde, "Adalar'daki fayton plakalarının satın alınması" gündeme geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB Meclisi'nde, 'Adalar'daki fayton plakalarının satın alınması' gündeme geldi - Son Dakika

İBB Meclisi'nde, "Adalar'daki fayton plakalarının satın alınması" gündeme geldi

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Toplantısında, Adalar'daki tescilli fayton plakalarının İBB tarafından satın alınması teklifi görüşüldü.

İBB Meclisi'nde,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Toplantısında, Adalar'daki tescilli fayton plakalarının İBB tarafından satın alınması teklifi görüşüldü.

İBB'nin ocak ayı meclis toplantısında, Adalar'da toplu taşımacılıkta kullanılan at ve araçlarıyla birlikte tescilli fayton plakalarının satın alınmasıyla ilgili Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi gündem maddeleri arasında yer aldı.

Teklif mecliste oy birliği ile kabul edilerek ilgili komisyonlara sevk edildi. Komisyonda görüşülecek konu önümüzdeki aylarda tekrar İBB Meclisi'nde oylanarak karara bağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:28 Kaynak: AA
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