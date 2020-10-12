İBB Meclisi'nde BELTUR tartışması - Son Dakika

İBB Meclisi'nde BELTUR tartışması

12.10.2020 20:27
İBB Meclisi'nde BELTUR tartışması, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, bazı BELTUR'larda kiralık alanlar ve genel müdürün görevden alınması, tartışmalara yol açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, bazı BELTUR'larda kiralık alanlar ve genel müdürün görevden alınması, tartışmalara yol açtı.

İBB Meclisi ekim ayı birinci oturumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezi'nde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında BELTUR'da yaşanan gelişmeler ve Genel Müdürü Güçlü Şeneler'in görevden alınması tartışıldı.

İBB Hukuk Komisyonu Başkanı AK Partili Muhammet Kaynar, verdiği soru önergesinde 1994'te halkın kullanımına açılan BELTUR sosyal tesislerinin "birtakım elitlerin" uğrak yeri haline getirilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Kurumla ilgili bazı idari soruşturmalar olduğunu iddia eden Kaynar, Meclis kararına aykırı şekilde bazı BELTUR'ların işletme haklarının üçüncü kişilere verilmek istendiğini savundu.

Konunun geçen ay İBB Meclis'inde gündemine taşınmasının ardından, BELTUR Genel Müdürü Güçlü Şeneler'in görevden alınıp, yerine Halk Ekmek AŞ Genel Müdürü Okan Gedik'in Genel Müdür Vekili olarak atandığını anlatan Kaynar, "BELTUR'da Meclis kararına aykırı durum ortaya çıktıktan sonra BELTUR Genel Müdürü görevden alındı. Ancak hakkında işlem yapmak yerine başka iştirake danışman yapıldı. Bu hatalı uygulama İBB Başkanı bilgisi dahilinde yapıldı. Kamuoyunun gündeminden kaçırmak için bu şekilde görev değişikliği yapıldı. BELTUR halka ucuz hizmet verme amacıyla kuruldu, peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Kaynar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanıtlaması için verdiği soru önergesinde BELTUR Genel Müdürü Şeneler'in, görevden alınma nedenini, uygulama hakkında açılmış soruşturma olup olmadığının açıklanmasını istedi.

- "Elinizde ne varsa savcılığa götürün"

Kaynar'ın iddialarına cevap veren CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, AK Parti'nin meclis kararıyla BELTUR'a gelir getirici işlemleri engellediğini öne sürdü.

BELTUR Genel Müdürünün görevden alınmasının bu olaylarla ilgili olmadığını ifade eden Balyalı, "Performansı herkesin kendi taktiri. İştiraklerimizle ilgili yeni bir yapılanma nedeniyle, becerisinden istifade edeceğiz." şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise söz alarak BELTUR'a ait sahildeki bazı işletmelerin hangi firmalara verildiğini sorarak, "Birtakım duyumlar alıyoruz, 30 milyon TL'nin iç edildiği ile ilgili... Neden BELTUR Genel Müdürü görevden alınıp, Halk Ekmek Genel Müdürü'nün oralara getirildiğini biliyoruz. Para getiren şirketleri, kendi yandaş şirketlerine peşkeş çektirmeyeceğiz." diye konuştu.

Gökkuş'un ortaya attığı iddialar üzerine yeniden söz alan CHP Sözcüsü Balyalı, "Elinizde ne varsa savcılığa, İBB Teftiş Başkanlığına götürün. Asla yanında olmayız. Herkes burada ağzına geleni söyleyemeyecek, dedikodu yapmayacak. Elinde bilgi belge varsa ortaya koyacak, gereğini yapacağız. Onun dışında hiçbir şeyi ciddiye almayız." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kaynar, Beltur, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB Meclisi'nde BELTUR tartışması - Son Dakika

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