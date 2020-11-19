İBB Meclisi'nde bütçe görüşmesi - Son Dakika

İBB Meclisi'nde bütçe görüşmesi

19.11.2020 19:14
İBB Meclisi'nde bütçe görüşmesi, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin 2021 yılı bütçe görüşmeleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapıldı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin 2021 yılı bütçe görüşmeleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapıldı.

2021 yılı bütçesini açıklayan İmamoğlu, "2021 yılında 28,9 milyar lira olmasını öngördüğümüz gider bütçesinin tam üçte biri yatırım bütçesidir. Önümüzdeki sene, 11,1 milyar lira civarında net yatırım yapacağız" dedi.

İBB Meclisi'nin 2021 yılı bütçe görüşmeleri bugün, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantıda Ekrem İmamoğlu,  '2021 yılı İstanbul Büyükşehir Belediye Bütçesi'ni sundu. İBB'nin 2021 yılı yatırım bütçesi, 11,1 milyar olarak açıklandı.

"TOPLAM BÜTÇEMİZ, 75,5 MİLYAR LİRAYA ULAŞACAK"2021 yılı bütçesini, İstanbulluların, beklenti ve taleplerini dikkate alarak hazırladıklarını vurgulayan İmamoğlu, "Toplam bütçe gelirlerimizi 25,5 milyar lira, bütçe giderlerimizi 28,9 milyar lira olarak planladık. 3,4 milyar lira açığımız olacak. 2020 yılı bütçesinde bu açığı 4,6 milyar liraya indirmiştik. 2021 bütçesinde bu rakamı, 3,4 milyar lira olarak öngörüyoruz. 2020 yılının ilk 10 ayında 3,9 milyar lira kredi borç ödemesi yaptık. İştiraklerimiz tarafında 2021 yılındaki toplam bütçemiz 31 milyar lira, öngördüğümüz toplam iştirak karları ise 2 milyar lira olacak. Böylelikle toplam bütçemiz 75,5 milyar liraya ulaşacaktır. 2021 yılında 28,9 milyar lira olmasını öngördüğümüz gider bütçesinin tam üçte biri yatırım bütçesidir. Önümüzdeki sene, 11,1 milyar lira civarında net yatırım yapacağız. Toplam bütçe gelirlerimizi 25,5 milyar lira, bütçe giderlerimizi 28,9 milyar lira olarak planladık. 3,4 milyar lira açığımız olacak. 2020 yılı bütçesinde bu açığı 4,6 milyar liraya indirmiştik. 2021 bütçesinde bu rakamı, 3,4 milyar lira olarak öngörüyoruz. 2020 yılının ilk 10 ayında 3,9 milyar lira kredi borç ödemesi yaptık. İştiraklerimiz tarafında 2021 yılındaki toplam bütçemiz 31 milyar lira, öngördüğümüz toplam iştirak karları ise 2 milyar lira olacak. Böylelikle toplam bütçemiz 75,5 milyar liraya ulaşacaktır" dedi.

"11,1 MİLYAR LİRA CİVARINDA NET YATIRIM YAPACAĞIZ"Önümüzdeki sene 11,1 milyar lira civarında yapılacak yatırımın nasıl değerlendirileceğini ise İmamoğlu, şu sözlerle anlattı:  "Bu tutarın 6,5 milyar lirası ulaşıma, 2,3 milyar lirası çevre yatırımlarına, 1,2 milyar lirası afet yönetimi ve kentsel dönüşüme, 1 milyar lirası ise sağlık ve sosyal hizmetler ile kültürel faaliyetlere ayrılmıştır. İBB için planlanan 11,1 milyar liralık yatırıma ilave olarak; 3,9 milyar lira İSKİ, 1,6 milyar lira İETT ve 1,3 milyar lira iştirak şirketleri olmak üzere, konsolide yatırımlarımızın toplamı 18 milyar liraya ulaşacaktır"


- İstanbul
İBB Meclisi'nde bütçe görüşmesi
İBB Meclisi'nde bütçe görüşmesi
İBB Meclisi'nde bütçe görüşmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Yatırım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İBB Meclisi'nde bütçe görüşmesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaraylı Fernendo Muslera 26 Kasım'da ülkesinden dönüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği ekonomi ve yargı reformlarıyla ilgili çalışmalar 3 koldan başladı Korona sırasını protesto etmek için soyunduğu iddia edilen adamın psikolojik rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı Defne Samyeli'den şaşırtan çıkış: Anne olmak benim tercihim değildi Davutoğlu'nun randevu talebine, Bahçeli'den "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" şartlı yanıt Meral Akşener'den Alaattin Çakıcı ve Bahçeli tepkisi: Bugüne kadar hiçbir siyasetçi tehdidin yanında durmadı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz, bıçak kemiğe dayandı Ermeni generalden itiraf gibi sözler: Çatışmalarla ilgili verdiğimiz bilgilerin hepsi yalan
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'la ilgili olarak yazılı ifadesini verdi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'la ilgili olarak yazılı ifadesini verdi         
19:08
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, koronavirüse yakalandı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, koronavirüse yakalandı         
18:47
Metrobüs sapığı 6 yıl hapisle cezalandırıldı Metrobüs sapığı 6 yıl hapisle cezalandırıldı         
18:22
17 yaşındaki Gamze'yi ölüme götüren tuzağı Niğdeli genç kıza da kurmuşlar 17 yaşındaki Gamze'yi ölüme götüren tuzağı Niğdeli genç kıza da kurmuşlar         
17:56
MEB'den uzaktan eğitim genelgesi: 4 Ocak'tan sonra sınavlar yüz yüze yapılacak MEB'den uzaktan eğitim genelgesi: 4 Ocak'tan sonra sınavlar yüz yüze yapılacak         
17:00
Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti         
16:50
Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı         
16:44
Merkez Bankası'nın faiz kararına Davutoğlu'ndan dikkat çeken yorum: Akıl dışı politikaların sonucudur Merkez Bankası'nın faiz kararına Davutoğlu'ndan dikkat çeken yorum: Akıl dışı politikaların sonucudur         
16:40
Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da her 17 saniyede bir kişi hayatını kaybediyor Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da her 17 saniyede bir kişi hayatını kaybediyor         
16:37
Son Dakika! Kılıçdaroğlu Çakıcı soruşturmasıyla ilgili Son Dakika! Kılıçdaroğlu Çakıcı soruşturmasıyla ilgili "Meşru zeminde yola devam" dedi, laf arasında Bahçeli'yi çıldırtacak detayı verdi         
16:04
YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri "Ben değilim" açıklamasına inanmadı         
15:44
Papa'nın hesabından Brezilyalı modelin bikinili fotoğrafı beğenilmişti! Vatikan Papa'nın hesabından Brezilyalı modelin bikinili fotoğrafı beğenilmişti! Vatikan "olamaz" diyerek Instagram'dan açıklama istedi         
15:23
Elinde içki şişesiyle gezen 16 yaşındaki genç, kimlik kontrolü sırasında yığılıp kaldı Elinde içki şişesiyle gezen 16 yaşındaki genç, kimlik kontrolü sırasında yığılıp kaldı         
14:28
Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti         
14:00
Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim         
11:36
Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı         
11:21
Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu         
10:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 19:25:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İBB Meclisi'nde bütçe görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei