İBB Meclisi'nde cemevlerinin ibadethane statüsüne alınması teklifi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde cemevlerinin ibadethane statüsüne alınması önergesi oy çokluğuyla reddedildi.



İBB Meclisi'nin ocak ayı ikinci oturumunda CHP ve İYİ Parti, meclis komisyonlarının aksi yönündeki raporuna rağmen cemevlerinin ibadethane statüsüne alınmasını talep etti.