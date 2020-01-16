İBB Meclisi'nde cemevlerinin ibadethane statüsüne alınması teklifi reddedildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İBB Meclisi'nde cemevlerinin ibadethane statüsüne alınması teklifi reddedildi - Son Dakika Dünya

İBB Meclisi'nde cemevlerinin ibadethane statüsüne alınması teklifi reddedildi

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde cemevlerinin ibadethane statüsüne alınması önergesi oy çokluğuyla reddedildi

İBB Meclisi'nde cemevlerinin ibadethane statüsüne alınması teklifi reddedildi, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde cemevlerinin ibadethane statüsüne alınması önergesi oy çokluğuyla reddedildi.


İBB Meclisi'nin ocak ayı ikinci oturumunda CHP ve İYİ Parti, meclis komisyonlarının aksi yönündeki raporuna rağmen cemevlerinin ibadethane statüsüne alınmasını talep etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:58 
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