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İBB Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'na mikrofon kapattıran gerginlik! - Son Dakika

İBB Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'na mikrofon kapattıran gerginlik!

26.11.2021 08:11

İstanbul Kongre Merkezi Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Kasım ayı birleşiminde gerginlik çıktı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun başkanlık ettiği toplantıda, Osmanlı Arşivi Külliyesi'ndeki arazi tahsisinin görüşülmesi sırasında İmamoğlu, tansiyonun yükselmesi üzerine İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar'a "Sakin ol, derin nefes al" diyerek mikrofonunu kapattırdı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilen, Kağıthane'deki Osmanlı Arşivi Külliyesi arazisinde yer alan ve mülkiyeti İBB'ye ait imara kapalı alanın Osmanlı Arşiv Külliyesi'ne tahsisi İBB Meclisi'nde gündeme geldi.

"OSMANLI YADİGARI ARŞİVLER RENCİDE EDİLMİŞTİR"

Gündem teklifi için söz alan İBB AK Parti Meclis Üyesi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İBB'nin, Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan 2 yıldır süren kullanımı nedeniyle 16 milyon lira ecrimisil talep ettiğini iddia etti. Kaynar, "Osmanlı yadigarı arşivler, işgalci pozisyonuna sokulmuş rencide edilmiştir. Bu bir utanç tablosudur" dedi.

"HAMASET YAPARAK KONUŞUYOR"

CHP İBB Meclis Üyesi Ülkü Sakalar ise Kaynar'ın konuşmasına "Muhammet bey hamaset yaparak konuya yaklaşıyor. Kamu kurumu, başka kamu kurumuna ecrimisil kesemez diyor ama daha önce bunun örnekleri var" diyerek cevap verdi.

"SAKİN OL, DERİN NEFES AL"

Sakalar'ın konuşmasının ardından Kaynar yeniden söz talep ederken İBB Başkanı İmamoğlu, "Siz söylediniz söyleyeceğinizi. Yerine otur. Söz vereceğim sana. Sakin ol, derin nefes al." dedi.

İBB Meclisi'nde gerginlik! İmamoğlu, AK Partili ismin mikrofonunu kapattırdı

İMAMOĞLU MİKROFONU KAPATTIRDI

Ardından İmamoğlu, toplantının gündem dışına çıktığı gerekçesiyle Kaynar'ın mikrofonunu kapatarak tekrar konuşma hakkı vermedi. Bunun üzerine gruplar arasında sözlü tartışma başladı.

"BİZİ GEREKSİZLİKLE İTHAM ETTİNİZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu söz alarak İmamoğlu'na kendilerine 'gereksiz' dediğini iddia etti. Göksu, "Meclisin en büyük grubu gereksizlikle itham ettiniz. Grup sözcümüz söz istedi vermediniz. Şimdi sessizce dinleyeceğiz sonra gereken yanıtı vereceğiz" dedi.

"BU KAÇINCI YANILMAN?"

İmamoğlu "Gereksiz demedim, 'gereksiz ifadeler kullandılar' dedim. Hiçbir gruba gereksiz demedim. Bu senin kaçınca yanılman? Belki sağından solundan yanlış cümleler duymuş olabilirsin. Hala gereksiz ifadeler kullanılmaya devam ediyor" karşılığını verdi ve kürsüye inerek bütçe sunumunu yapmaya başladı.

BİNA TAHSİSİ CHP VE MHP OYLARIYLA KABUL EDİLDİ

İddiaları reddeden İmamoğlu'nun ardından tarafların yatışmasıyla, oturuma devam edildi. Uzun tartışmalara neden olan Osmanlı Arşiv Külliyesi Hizmet Binasının tahsisi CHP ve MHP üyelerinin evet oyu ile 'ısrar karar' olarak kabul edildi.

İBB Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'na mikrofon kapattıran gerginlik!
İBB Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'na mikrofon kapattıran gerginlik!
İBB Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'na mikrofon kapattıran gerginlik!
İBB Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'na mikrofon kapattıran gerginlik!

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İBB Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'na mikrofon kapattıran gerginlik! - Son Dakika


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