İBB Meclisi'nde "Erdoğan" tezahüratları sonrası kavga çıktı - Son Dakika
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İBB Meclisi'nde "Erdoğan" tezahüratları sonrası kavga çıktı

30.05.2023 21:05

Seçimlerin ardından İBB Meclisi'nin ilk oturumu gergin anlara sahne oldu. AK Partili meclis üyelerinin ayağa kalkarak alkışlarla "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratları yapmasına CHP'liler tepki gösterdi. Oturuma ara verildiği sırada AK Partili meclis üyeleri ile İBB çalışanları arasında kavga çıktı. Arbedeyi görüntüleyen bir gazeteci de yaralanırken, CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı, "Burayı tribüne çevirmeye hakkınız yok. Meclis, tezahürat yeri değildir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi ilk kez toplandı. Tansiyonun yükseldiği toplantıda AK Parti ile CHP'li meclis üyeleri arasında kavga çıktı.

AK PARTİLİLERDEN "ERDOĞAN" TEZAHÜRATI

Oturumun açılışında, İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Bu sırada ayağa kalkan AK Partili Meclis üyeleri alkışlarla, "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratları yaptı.

KAVGA ÇIKTI

Daha sonra oturuma ara verilirken, AK Partili Meclis üyeleri ile İBB çalışanları arasında kavga çıktı. Arbedeyi görüntüleyen bir gazeteci de yaralandı.

"SORANLARA SORMAYANLARA" ŞARKISINI SÖYLEDİLER

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun konuşması esnasında bir kez daha tartışma yaşandı. CHP sıralarından yükselen tepkilere AK Partili Meclis üyeleri, "Oh oh oh" diye karşılık verdi. Göksu'nun konuşmasının ardından AK Partili üyeler, "Soranlara sormayanlara" şarkısını söyleyip tekrar, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

"MECLİS TEZAHÜRAT YERİ DEĞİLDİR"

AK Partililere tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı, "Seçimlerin tek kazananı Türkiye. Partiler gelir geçer. Bu ülke çok seçim gördü. Seçim sonuçları AK Parti'ye ve cumhurbaşkanına hayırlı olsun. Seçimi kazananların kutlama hakkı vardır, normaldir. Ama 21 sene ülkeyi yönetmiş partiden bu mecliste olgunluk beklerdim. Burayı tribüne çevirmeye hakkınız yok. Meclis, tezahürat yeri değildir." dedi.

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