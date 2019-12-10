İBB Meclisi'nde Göksu ile İmamoğlu arasında Kanal İstanbul gerginliği: İhanettir, cehalettir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde yapılması planlanan Kanal İstanbul ile ilgili sert tartışmalar yaşandı.



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Kanal İstanbul'u yapmak ihanet, cinayet ve felaket değil, Kanal İstanbul'a karşı olmak İstanbul'un geleceğine ihanettir, cehalettir ve sorumsuzluktur." dedi.