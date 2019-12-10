Son Dakika Haberleri: İBB Meclisi'nde Göksu ile İmamoğlu arasında Kanal İstanbul gerginliği: İhanettir, cehalettir
Son Dakika Dünya İBB Meclisi'nde Göksu ile İmamoğlu arasında Kanal İstanbul gerginliği: İhanettir, cehalettir - Son Dakika Dünya

İBB Meclisi'nde Göksu ile İmamoğlu arasında Kanal İstanbul gerginliği: İhanettir, cehalettir

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Kanal İstanbul'a karşı olmak İstanbul'un geleceğine ihanettir, cehalettir ve sorumsuzluktur" dedi. Projenin daha iyi araştırılması gerektiğini savunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "Kanal İstanbul'u yapıyoruz diye dayatamazsınız" diye konuştu.

İBB Meclisi'nde Göksu ile İmamoğlu arasında Kanal İstanbul gerginliği: İhanettir, cehalettir, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde yapılması planlanan Kanal İstanbul ile ilgili sert tartışmalar yaşandı.


AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Kanal İstanbul'u yapmak ihanet, cinayet ve felaket değil, Kanal İstanbul'a karşı olmak İstanbul'un geleceğine ihanettir, cehalettir ve sorumsuzluktur." dedi.

Euronews.com'da Görüntüle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi
İBB'den İmamoğlu'nun İlim Yayma Vakfı üyeliğiyle ilgili açıklama: Bizim dışımızda gelişen bir süreç ABD'li yöneticilerin Afganistan savaşı ile gerçekleri nasıl çarpıttıkları ortaya çıktı İngiltere'de hasta çocuğun 4 saat hastanede yerde yatması, Başbakan'a özür diletti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 06:11:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İBB Meclisi'nde Göksu ile İmamoğlu arasında Kanal İstanbul gerginliği: İhanettir, cehalettir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]