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İBB Meclisi'nde "Halk Ekmek" konuşuldu - Son Dakika

İBB Meclisi'nde "Halk Ekmek" konuşuldu

13.12.2021 22:22
İBB Meclisi'nde "Halk Ekmek" konuşuldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde konuşan Hukuk Komisyonu Başkanı AK Partili Muhammet Kaynar, daha önce Halk Ekmek büfelerine günde üz kez servis yapıldığını belirterek, "Bu servis sayısını ikiye düşürdüler ve zamanında da göndermiyorlar.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde konuşan Hukuk Komisyonu Başkanı AK Partili Muhammet Kaynar, daha önce Halk Ekmek büfelerine günde üz kez servis yapıldığını belirterek, "Bu servis sayısını ikiye düşürdüler ve zamanında da göndermiyorlar. Gönderdikleri yerlere de yeterli sayıda ekmek göndermiyorlar." dedi.

İBB Meclisi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.

Mecliste söz alan AK Partili Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, Halk Ekmek büfeleri önündeki kuyrukların bilinçli bir kampanyanın neticesinde ortaya çıktığını belirtti.

Geçen günlerde katıldığı televizyon programında "Halk Ekmek büfesi önünde sıra bekleyenlerin, Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama'nın görüntü almasını beklediği" yönündeki sözlerinin cımbızlanarak çarpıtıldığını anlatan Kaynar, sırada bekleyen insanlar için rencide edici bir ifade kullanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Kaynar, "Ekmek büfelerine günde üç defa servis yapılıyordu, bu servis sayısını ikiye düşürdüler ve zamanında da göndermiyorlar. Gönderdikleri yerlere de yeterli sayıda ekmek göndermiyorlar. Görüntü almak için insanları maalesef kasıtlı olarak bekletiyorlar. Oraya gelip Halk Ekmek büfesinin önünde ekmeğin gelmesini bekleyen insanları yayınlayarak bu vatandaşlarımıza hakaret ediyorlar. Benim ahlakım buna uymaz. Böyle bir şey söylemediğim halde beni itham eden kişi ahlaksızdır." ifadelerini kullandı.

"Üretilen ekmek sayısını düşürdünüz"

Halk Ekmek fabrikalarının üretim kapasitesiyle ilgili geçmiş döneme ait bilgileri paylaşan Kaynar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim dönemimizde Halk Ekmek 1 milyon 800 bin ekmek üretecek kapasiteye çıkartıldı. Hatta zorlandığında 2 milyon 400 bin ekmek üretecek kapasiteye çıkabilir. Size teslim edilen fabrikayı dahi düzgünce çalıştıramıyorsunuz. Üretilen ekmek sayısını düşürdünüz. Büfecilik yapmak için halk ekmeği kullanmaya kalktınız. Yeni büfe istediniz verdik. Hatta daha da ileriye giderek 'tüm bakkallara ekmek verin, vatandaş zorluk çekmeden alsın' dedik."

Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekilinin, CHP Sancaktepe belediye başkan adayı olduğunu dile getiren Kaynar, şirketin yönetim kuruluna da yine partililerin getirildiğini belirtti.

Halk Ekmek yönetiminde 19 kişinin yer aldığını bildiren Kaynar, bu kişilere aylık 200 bin lira huzur hakkı ödendiğini ifade etti.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise Kaynar'ın katıldığı televizyon programındaki sözlerinin hatalı olduğunu belirterek, özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama'nın da kurum için çalıştığını ifade eden Balyalı, "Siyaseten bir görev talep etmiştir ve kendisi 16 milyon İstanbulluya hizmet etmek için emek harcıyor. Oradan maaş ve huzur hakkı da almıyor." şeklinde konuştu.

istanbul büyükşehir belediyesi, Halk Ekmek, İstanbul, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB Meclisi'nde 'Halk Ekmek' konuşuldu - Son Dakika


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