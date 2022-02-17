İBB Meclisi'nde İETT'nin 500 milyonluk iç borçlanma talebi onaylandı - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde (İBB), ulaşım ve sübvansiyonlarda kullanmak üzere İETT'nin 500 milyon liralık iç borçlanma maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi şubat ayı dördüncü birleşimi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.

Ulaşım ve sübvansiyonlarda kullanmak üzere İETT'nin 500 milyon liralık iç borçlanma maddesi ile özel taşıma işletim sistemiyle ilgili maddeleri görüşüldü.

Maddelerle ilgili söz alan İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, özel taşıma işletmeleri ile ilgili sabit maliyetler ve geçmiş yılın performans ödemelerine ilişkin uzun pazarlıklar sonucunda her iki tarafın da memnun olduğu bir yere gelindiğini söyledi.

Özel halk otobüslerinden bundan sonra kalitelerini yükseltmelerini isteyen Sarı, mevcut yapısındaki renk değişimiyle de kurumsal kimliğe büründüklerini ve bunun da hakkını vererek İstanbul'a daha iyi hizmet vermelerini beklediklerini kaydetti.

AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar ise ulaşım konusu gündeme geldiğinde Suat Sarı'nın her zaman söz aldığını, bu yüzden kendisine bir soru soracağını belirterek, "Özel Halk Otobüsü işletmecileri, 4 aydır ödemelerini, hak edişlerini alamıyorlar. Bunları almaları ve bu otobüslerin yolda kalmaması, yanmaması için de bir çözüm önerisinde bulunursa iktidara, yönetime memnun oluruz. Aldıkları bilet parasını bile özel halk otobüsü işletmecilerine ödemiyor belediye şu anda. Topladığı bilet parasını bile ödemiyor. Böyle bir durumda." diye konuştu.

Özel taşıma işletim sistemi ile ulaşım ve sübvansiyonlarda kullanmak üzere İETT'nin 500 milyon liralık iç borçlanma maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Oylamanın ardından konuşan CHP Meclis Üyesi Mesut Kösedağı, onaylanan maddede, 500 milyonluk bir iç borçlanmanın şu anda sağlanmış olduğunu söyledi.

AK Partili üye Muhammet Kaynar'ın sorusunu da yanıtlayan Kösedağı, "Bu aldığımız iç borçlanma ile özel taşımacılık sisteminde biriken bazı rakamların, borcun bir bölümünü hemen krediyi sağladıktan sonra ilgili paydaşlarına ödeme yapacağız. Ayrıca 44. madde (özel taşıma sistemi) içinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İstanbul'un toplu ulaşımına daha iyi bir hizmet alması için bir bendi daha açtık. Herkese hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise 4 aydır ücretlerini alamamalarına rağmen halk otobüsü işletmecilerinin, İstanbullulara hizmet etmeye devam ettiğini belirtti.

Gösterdikleri sabır için halk otobüsü işletmelerine teşekkür eden Türkyılmaz, "İnşallah bu mağduriyet bundan sonra devam etmez." dedi.

Gündem dışı konuşmalar

Öte yandan meclis oturumunda gündem dışı konuşmak için söz alan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, elindeki dikiz aynasını göstererek, bir araçla yolda giderken sürekli dikiz aynasına bakılması durumunda bir yere varılamayacağını söyledi.

İstanbul'a hizmet ederken de sürekli dikiz aynasına bakılmaması gerektiğini ifade eden Usta, herkesin İstanbul'a hizmet etmek, kent ile ilgili konuları konuşmak için burada olduğunu dile getirdi.

Usta, ulaşım ve trafik, deprem ve kentsel dönüşüm ile ekolojik çevre olmak üzere kentin üç ana sorunu olduğunu anlattı.

Toplu taşıma, metro ve tüneller gibi en önemli projelerin devam etmesini istediklerini dile getiren Usta, İBB yönetiminin metro hattının iki katına çıkarılması taahhüdünün hayata geçirilmesini beklediklerini vurguladı.

Trafik çilesinin bitecek gibi olmadığını, trafiğin akıllı sistemlerle yeni yöntem modellerle daha yönetilebilir hale getirilmesi gerektiğine dikkati çeken Usta, otopark sorununun da çözülmesini istedi.

İstanbul'un kurtuluşunun kentsel dönüşümde olduğuna değinen Usta, çevre konusunun önemli olduğunu, müsilaj sorununun yaşandığını ve sıfır atıkla çevrenin korunması gerektiğini belirtti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Gaziosmanpaşa ile ilgili vaatlerini hatırlatarak, Bilişim ve Üretim Vadisi ile TEM Otoyolu üzerindeki Megabüs projesinin ne olduğunu soran Usta, elindeki büyüteci göstererek, "Büyüteçle bakıyorum bu projeleri göremiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanını da İstanbul'da arıyorum, onu da bulamıyorum." dedi.

Karadeniz Mahallesi'ndeki zemin altı otopark ve pazaryeri projesinin, İmamoğlu'nun göreve gelir gelmez durdurduğunu ifade eden Usta, Spor Vadisi, Fetih Parkı ve Küçükköy Meydan ile kavşak projelerinin de hayat bulmasını istediklerini kaydetti.

Usta, sözlerinin devamında 2014 yılından beri hayali kurulan Vezneciler-Sultangazi Metro Hattı projesinin bittiğini ve yapımına hazır halde olduğunu, metro yapılacaksa bu metronun yapımına başlanabileceğini kaydetti.

CHP Meclis Üyesi Hayrettin Özbakır da Kanal İstanbul projesiyle ilgili gündem dışı bir konuşma yaptı.