İBB MECLİSİ'NDE İSTİKLAL MARŞI OKUNURKEN BAZI CHP'LİLERİN AYAĞA KALKMADIĞI GÖRÜLDÜ - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB MECLİSİ'NDE İSTİKLAL MARŞI OKUNURKEN BAZI CHP'LİLERİN AYAĞA KALKMADIĞI GÖRÜLDÜ - Son Dakika

İBB MECLİSİ'NDE İSTİKLAL MARŞI OKUNURKEN BAZI CHP'LİLERİN AYAĞA KALKMADIĞI GÖRÜLDÜ

6 saat önce

İSTANBUL DHAİstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı meclis toplantıları sırasında AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, konuşması sırasında İstiklal Marşı'nı okudu.

İBB MECLİSİ'NDE İSTİKLAL MARŞI OKUNURKEN BAZI CHP'LİLERİN AYAĞA KALKMADIĞI GÖRÜLDÜ, System.String[]

İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı meclis toplantıları sırasında AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, konuşması sırasında İstiklal Marşı'nı okudu. İstiklal Marşı'nın başladığı sırada AK Partili meclis üyeleri hemen ayağa kalkarken CHP'li üyeler ise bir süre sonra ayağa kalktı. Ancak arka sıralarda bulunan CHP'li bazı meclis üyeleri oturmaya devam etti. Bazı meclis üyelerinin ise bu sırada cep telefonlarıyla ilgilendiği görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

----------

-İstiklal Marşı okunması

-Oturan partililer

-Detaylar


AK Parti, Esenler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 06:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Ali Babacan'ın yeni partisinin kurucular kurulunda yer aldı
AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu da Babacan'ın partisine katıldı İBB Meclisi'nde İstiklal Marşı okunurken bazı CHP'lilerin ayağa kalkmadığı görüldü İrem Derici'den sosyal medyadaki takipçisine sert yanıt: Sonra küfür etti oluyor

Son Dakika Haberleri
01:29 Çin'den yeni Korona Virüsü tedbiri
01:21 Samsun'da akademisyen kadınlar korosundan konser
01:20 Beyoğlu'nda bir ay önce boşaltılan binanın çatı katında yangın çıktı
01:20 Bursa'da "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" başladı
01:19 BEYOĞLU'NDA BİR AY ÖNCE BOŞALTILAN BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN ÇIKTI

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 01:41:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İBB MECLİSİ'NDE İSTİKLAL MARŞI OKUNURKEN BAZI CHP'LİLERİN AYAĞA KALKMADIĞI GÖRÜLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]