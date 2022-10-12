İBB Meclisi birbirine girdi! İYİ Partili Taylan Yıldız'ın kürsüde açtığı döviz, AK Partilileri sinirlendirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde Ekim ayı toplantısının üçüncü oturumu, bugün Saraçhane binasında başladı. İYİ Partili Taylan Yıldız, gündem dışı konuşmasını yapmak üzere kürsüye "Sansür Yasası'na hayır" döviziyle çıktı.

GERGİNLİK ÇIKTI

Yıldız'ın dövizine AK Partili meclis üyelerinden tepki geldi. AK Parti'li meclis üyelerinin dövizi indirmeye çalışması üzerine çıkan gerginlik nedeniyle oturuma ara verildi.

"SEÇİLMİŞ MECLİS ÜYESİYİM, İSTEDİĞİMİ SÖYLERİM"

AK Partili meclis üyesi Faruk Gökkuş, "Şov yeri değil burası. Şov yapmana izin vermem" diyerek tepki gösterdi. Yıldız da "Burası demokratik bir ülke, istediğimi söylerim, istediğimi söylemem. Ben, seçilmiş bir meclis üyesiyim. Bunun neyi rahatsız ediyor sizi" diye yanıt verdi.

İYİ PARTİLİ İSME MİKROFONLU TEPKİ

Çıkan gerginlik üzerine Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, oturuma ara verdi. Gerginlik, verilen arada da devam ederken Taylan Yıldız, AK Partili Ahmet Hamdi Gürbüz'ün kürsüde bulunan mikrofonu laptopuna vurarak verdiği tepkiyi cep telefonu ile kaydetti.