İBB Meclisi'nde Silahtarağa tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'nin iptaline ilişkin, "Hem arazinin değeri, hem kapsadığı alan 1 buçuk katrilyonluk bir israfa sebep olacaktı. Yapmayacağız demiyoruz, yapacağız. İki tane yerimiz var, üç de olabilir." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kasım ayı ilk toplantısı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında Saraçhane'de gerçekleştirildi.

İmamoğlu, toplantıda AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun İleri Biyolojik Artıma Tesisi Projesi'nin iptaline ilişkin değerlendirmelerine yanıt verdi.

Projenin yerinin yanlış olduğu konusunda düşüncesinin devam ettiğini dile getiren İmamoğlu, şunları aktardı:

"Ben Sayın Bakan Yardımcısının ve birkaç kişinin motivasyonunu çözebilmiş değilim. Eyüp halkının Kağıthane halkının bizi alkışlayacağını görüyorum. Orada 77 bin metrekarelik ağaçlık alan var. Yanlış bilginiz var. O yeşil alanın tümü heba olacaktı. İGDAŞ binası yıkılacaktı. Yeni İGDAŞ binası yapılacaktı. Hem arazinin değeri, hem kapsadığı alan 1 buçuk katrilyonluk bir israfa sebep olacaktı. Yapmayacağız demiyoruz, yapacağız. İki tane yerimiz var, üç de olabilir."

Temel atmama töreniyle ilgili eleştirilere de değinen İmamoğlu, "Ben tören yapmadım. Ders olsun diye pano astım. Halkı davet etmedim. Sadece resmi arkadaşlarımla oradayım. Tümüyle yanlış projedir." ifadelerini kullandı.

"Bu kent ormanını kim imara açmak istiyor da siz durdurdunuz"

Toplantıda konuşan AK Parti İBB Grup Başkanvekili Göksu, Silahtarağa İleri Biyolojik Artıma Tesisi Projesi'nin iptali ve Kemerburgaz Kent Ormanı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kemerburgaz Kent Ormanı ile ilgili reklam panolarında "yalan ve iftiraların" yer aldığını öne sürerek şunları söyledi:

"Siz kent ormanı ile ilgili biten bu çalışmayı elbette açma hakkına sahipsiniz. Bundan biz onur duyarız, çünkü biz yaptık. Fakat her şey alenen ortadayken 'imara değil halka açıyoruz' derseniz bir yalan ve iftira ile kampanyaya başlarsanız, başka yaptığınız bütün açılışların da ruhunu yok edersiniz. Açılış konuşmasında Sayın Başkan tepkileri de göz önüne alarak diyor ki; 'Yaptık demedik ki' ama ilanlarda diyorsunuz. 2018 yılında İBB'nin kendi kurumsalından buranın açıldığı duyurulmuş. Esas mesele açılışını yapmanız değil, halka yanlış bilgi vermeniz ve ceketin ilk düğmesini yanlış iliklemeniz. Soruyorum, 'bu kent ormanını kim imara açmak istiyor da siz durdurdunuz?' 'İlanınızda acele ile açmamız lazım buraların imara açılmaması için' diyorsunuz. Eğer bu konuda samimiyseniz, geçtiğimiz ay 295 bin metrekareyi yeşil alana aldık. Eğer samimiyseniz bunları yeniden görüşülmek üzere komisyona göndermezdiniz."

"6 aydır atacağınız bir temel olmadı"

Göksu, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'nin iptali için "Temel atmama töreni" düzenlenmesine de tepki gösterdi.

"İsrafı yok edeceğim" diyen birisinin iptal ettiği bir bir proje için tören yapmasını ciddiyetsizlik ve üzücü olarak niteleyen Göksu, "Temel atmama töreni, 'Biz 6 aydır İBB yönetimindeyiz, bugüne kadar atacak herhangi bir temelimiz olmadığı için bari temel atmamayı icraat haline getirelim. Bunu da PR'a dönüştürelim' anlamına geliyor. Öylesine bir vahim olay var ki, temel atmıyorum diye tören yapıyorsunuz. Çünkü 6 aydır atacağınız bir temel olmadı." şeklinde konuştu.

İstanbul'da günlük 4 milyon metreküp atık su ortaya çıktığını belirten Göksu, bunun yarısının biyolojik arıtma ile dönüştürüldüğünü projenin iptalinin bu açıdan da hatalı olduğunu ifade etti.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun projeye ilişkin verdiği birçok bilginin yanlış olduğunu dile getiren Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Başkan, projenin maliyeti '1 buçuk milyar TL' dedi. Maliyeti 632 milyon TL'dir. Bu proje ağaçları kesilerek yapılacak bir alan değil, spor alanı üzerine ve yerin altına yapılıyor. Üstü de vatandaşa açık yeşil alan olacaktı. Ayrıca bu proje ileri biyolojik arıtma olarak Türkiye'de ilk Avrupa'nın da en büyüğü olacaktı. Sayın Başkan çıktı dedi ki; 'Buna gerek yoktur.' Kim diyor İstanbul Teknik Üniversitesi, aradım Teknik Üniversitesi'ni dedim ki; 'Sizin böyle bir raporunuz mu var?.' Şiddetle reddettiler. Sonra öğrendim ki bir akademisyen Büyükşehir'de de ücretli memur olacakmış böyle bir rapor vermiş. Sayın Başkan, eğer bu ileri biyolojik arıtma tesisi fazlaysa ve iptal edecekseniz neden taahhüt ettiniz? Diyorsunuz ki, 'Anadolu ve Avrupa yakaları olmak üzere iki tane ileri biyolojik arıtma tesisi yapacağım.' Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'nin iptal edilmesi İstanbul'daki çocukların geleceğinin iptal edilmesidir."

Göksu, ayrıca tesisten elde edilecek suyla yeşil alanların sulanacağını ve böylece İBB'nin şebeke suyundan büyük tasarruf yapacağını aktararak İmamoğlu'nun karardan vazgeçmesini beklediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından 85 gündem maddesi komisyonlara havale edilirken, meclisin perşembe günü yeniden toplanmasına karar verildi.