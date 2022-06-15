İBB Meclisi'nde soru önergeleri sunuldu - Son Dakika
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İBB Meclisi'nde soru önergeleri sunuldu

15.06.2022 18:58
İBB Meclisi'nde soru önergeleri sunuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Meclis Üyesi Ahmet Rasim Yücel, İstanbul Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali'ni eleştirerek, "Sanat diye alay konusu olan bu tür gösterilerin sergilenmesine sebep olmak İBB'ye yakışmamaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Meclis Üyesi Ahmet Rasim Yücel, İstanbul Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali'ni eleştirerek, "Sanat diye alay konusu olan bu tür gösterilerin sergilenmesine sebep olmak İBB'ye yakışmamaktadır." dedi.

İBB Meclisi haziran ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Oturumda soru önergesi sunan İBB AK Parti Meclis Üyesi Onur Uygun, 35 spor salonu açan İBB Başkanı'nın, bunlar kendi döneminde açılmış gibi algı oluşturduğunu söyledi.

Uygun, 2019'a kadar 187 spor salonu yapıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İBB yönetimi büyük çoğunluğu bitmek üzere olan tesisleri kendi yapmış gibi açılış töreni düzenlemiştir. Bu tesisler İBB yönetimine teslim edildiğinde tamamlanma oranları yüzde 70 ila 95 arasındadır. İBB Başkanı bir tane bile kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yapmamıştır. Vaatlerini yerine getirmediği gibi AK Parti döneminde yüzde 70-90 arasında inşaatları biten spor salonlarının üzerine çökmüştür. Bitme aşamasına gelmiş spor salonlarını yılda yüzde 5 ilerleme kaydederek adeta kaplumbağa hızında bir anlayışla bitirmiştir."

Uygun, İBB yönetimine, kendi dönemlerinde kaç spor salonunun temelinin atıldığını ve bitirilme oranlarının ne olduğunu sordu.

İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, önergedeki rakamların yanlış olduğunu söyleyerek, "Çökme ifadesi de saygısız ve terbiyesizce. 33 tanesi geçen dönemde başlamış. Seçimden sonra 2 spor salonu daha ekleniyor ve 35'e ulaşıyor. Resmi rakamlara göre 30 Nisan 2021'de 13 salon, 6 Aralık 2021'de 5 salon, 4 Şubat 2022'de de 17 salon tamamlanmıştır. İstanbul halkına hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Yeniden söz alan Uygun, "Az önce Tarık Bey 'terbiyesiz' gibi yakışıksız bir ifade kullandı. İstanbul halkı terbiyesizlik arıyorsa önce CHP gruplarına sonra da İBB Başkanı'na bakacak. Bizim ilçe belediyelerimiz üçer, beşer tane açıyor. Siz kendinize bunu mu layık görüyorsunuz? 30 spor salonu kompleksi sözü vermiş, 3 yıllık beceriksizliğin karşısında bu millete verecekleri cevapları yok." dedi.

Balyalı da "Tabii biz önergeyi veren meclis üyesi arkadaşı tanıyoruz. Dönemin başından beri ustalıkla meclisi provoke etmeye çalışan biri. Bu tavrını da Ekrem Başkan'ın burada olduğu meclislerdeki tavrını da biliyoruz. Herkes kendine yakışanı yapar." şeklinde konuştu.

Önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

İBB'nin Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan anlaşmaları doğrultusunda, 24 ilçedeki 35 okulda inşa edilen spor salonları 7 Haziran'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açılışla hizmete girmişti.

"Doğaçlama dans" tartışmalara neden oldu

İBB AK Parti Meclis Üyesi Ahmet Rasim Yücel de İBB'nin düzenlediği doğaçlama dans etkinliğiyle ilgili soru önergesi sunarak, şunları kaydetti:

"Cemal Reşit Rey'de düzenlenen İstanbul Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali'nde ilginç görüntüler basın ve sosyal medyada gündem olmuştur. Özellikle Alman dansçı Ingo Reulecke'nin 'Anlık Kompozisyon' adlı gösterisi ve garip hareketleri birçok kişi tarafından alaya alınmış, televizyonlarda haber olmuştur. Hatta bu sabah buraya gelirken yine bir dans grubu yolcu vapurunda 'kertenkele' dansı yaparken döşemeleri sökmüşler, kırmışlar, o da alay konusuydu. Sanat diye alay konusu olan bu tür gösterilerin sergilenmesine sebep olmak İBB'ye yakışmamaktadır. Toplu ulaşımda öğrencilere yüzde 40'lık zammı ekonomik nedenlerle veto etmenize rağmen Flamenko sanatçısına 400 bin lira, bir sanatçının Atatürk'ü anlatmasına 300 bin lira gibi astronomik rakam ödemenizi İstanbul'da yaşayan gençlerimizin takdirine sunuyoruz. Bu gösteriyi sergilemesi için Alman dansçıya ne kadar para ödediniz?"

İBB CHP Meclis Üyesi Fidan Aslan Eroğlu, Ingo Reulecke'nin doğaçlama ve modern dansçı olduğunu ifade ederek, "Gülüyoruz ama sanatı doğru ya da yanlış diye iki kategoriye ayıramayız. Çağdaş dans alanında dünyanın önde gelen sanatçılarından. Size ya da başkasına garip gelebilir ama sayısız ödül sahibi. Şu anda Oyunculuk Yüksekokulu'nun ve Berlin Üniversitelerarası Dans Merkezi'nin dans bölümlerinin başında. Sürekli alışageldiğimiz sanat dallarını izlersek gelişemeyiz." şeklinde konuştu.

İBB İYİ Parti Meclis Üyesi Vedat Taylan Yıldız da konuşmaların 21. yüzyıl değerlerine uygun olmadığını ifade ederek, "Aramızdaki bazı arkadaşlarımızın sanatçı hakkında küçümseyici gülümsemelerini gördük. Sanat dediğimiz şey, çoğunluğun onayıyla yapılan bir şey değildir. Kınıyorum." dedi.

Zeynel Abidin Okul da "Öyle konuşma yaptınız ki sanki buradaki arkadaşların hepsi sanat düşmanı. Bunu sanat düşmanlığı gibi lanse etmenizi de ben kınıyorum. Anlamak zorunda da değiliz." şeklinde konuştu.

Yapılan oylamada önerge kabul edildi.

İBB Meclisi'nde soru önergeleri sunuldu
İBB Meclisi'nde soru önergeleri sunuldu

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Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Meclisi'nde soru önergeleri sunuldu - Son Dakika

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