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İBB MECLİSİ'NDE ÜÇ ARAŞTIRMA VE İNCELEME KOMİSYONU KURULMASI TEKLİFİ KABUL EDİLDİ - Son Dakika

İBB MECLİSİ'NDE ÜÇ ARAŞTIRMA VE İNCELEME KOMİSYONU KURULMASI TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

14.06.2021 23:54

İBB Meclisi haziran ayı 1'inci birleşimi bugün Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde, Meclis 1'inci Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.

İBB Meclisi haziran ayı 1'inci birleşimi bugün Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde, Meclis 1'inci Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Haziran ayının ilk oturumunda, teklif edilen süreli üç araştırma ve inceleme komisyonu kurulması önergesi, tartışmaların ardından kabul edildi.

İBB Meclisi'nde, AK Parti ve MHP imzalarıyla sunulan 3 araştırma ve inceleme komisyonu teklifi görüşüldü. AK Parti Grubu adına Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'ın okuduğu ilk teklif, İBB'nin hizmet alım ihaleleri, ulaşım ihaleleri, doğrudan temin alımları ile yatırım ve hizmet odaklı olarak yapılan ihalelerin ve proje süreçlerinin araştırılması amacıyla 5 ay süreyle Yatırım ve Proje izleme Araştırma Komisyonu kurulma teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Tartışılan diğer teklif ise; İstanbul genelinde raylı sistemlerin inşaat faaliyetleri ve projelerinin incelenmesi, İstanbul'un genel olarak trafik ve ulaşım sorunlarına dönük olarak alınması gereken acil tedbirler ve durum analizlerinin yapılması, bir rapor ile meclisin bilgilendirilmesi amacıyla, Ulaşım ve Trafik Komisyonu'nun 6 ay süre ile İnceleme Araştırma komisyonu olarak görevlendirilmesini teklif etti. Teklif karar oy çokluğu ile kabul edildi.

Türkyılmaz'ın okuduğu diğer önergede ise, İstanbul'u büyük ölçekte etkileyen müsilajın görsel, ekolojik, ticari ve sosyal anlamda olumsuz etkilerinin araştırılması, alınması gereken tedbirlerin tespiti, çözüme yönelik görüş ve önerilerin hazırlanması ve toplumsal farkındalık oluşturulması gibi başlıklarda çalışma yapılması ve meclisin bilgilendirilmesi amacıyla, Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu'nun 5 ay süre ile İnceleme Araştırma komisyonu olarak görevlendirilmesini teklif etti. Teklif oy çokluğu ile kabul edildi.

CHP grubu, komisyon yetkileri ve görevlendirilecek uzman kişilere ücret ödenecek olması sebebiyle komisyonların hukuki dayanağının olmadığını iddia ederek, tekliflerin tekrar oylanmasını istedi.

BU KOMİSYONLAR RAHATSIZ ETTİ

Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, komisyonlara yapılan itirazlara cevaben, Bu komisyonlar rahatsız etti. Burada oy verdiler. Bir telefon geldi onlara büyük ihtimalle. 'ne yapıyorsunuz iki yıldan beri yalanla palavrayla İstanbul'u idare ediyoruz. Bu yalanlar bu palavralar ortaya çıkacak. Ne yapıyorsunuz' diyerek kulak çekildi. Yani burada uzman çalıştırmanın sakıncası nedir. Biz Cumhur İttifakı olarak. Meclis üyesi olarak, İstanbul halkının bize verdiği yetki çerçevesinde teklif verdik. Oylamalar yapıldı. Bu meclis kararı haline gelmiştir. Biz komisyonlarımızı çalıştırmaya başlatıyoruz hayırlı olsun dedi.

BU KONU BURADA KALMAYACAK

CHP Grup Başkan Vekili İsmail Doğan Subaşı ise, Biz bu komisyonların kurulmasına karşı değiliz. 'Kurulma ve kanunda ki yetkileri kullanır' diye yazın biz oy verelim. Tekrar söylüyorum, 'kurulma kararı artı kanunda yazılı yetki araştırma komisyonu yetkilerini kullansın' deyin biz oy verelim. Siz, hukuk devleti diye diye hukuk dışı yetkiler veriyorsunuz, biz o yüzden 'hayır' diyoruz. Bu konu burada kalmayacak bunu söylüyorum efendim yeniden oylarız, oylamayız. Görürüz bakalım ne yapacağız dedi.

HODRİ MEYDAN

Göksu, Subaşının söylediklerine karşı Biz bugüne kadar, hep CHP'nin jakoben anlayışına, tek tipçi anlayışına ve baskıcı anlayışına mücadele ederek geldik. 'komisyonu kurun bizim istediğimiz gibi olsun' diyorlar. Biz milletin istediği gibi hareket ederiz diyerek cevap verdi. Göksu konuşmasının devamında, 'Biz teklifimizi yaptık meclisimiz kararı verdi. Biz İstanbullularla komisyon kurduk hodri meydan cevabını verdi.

İBB MECLİSİ'NDE ÜÇ ARAŞTIRMA VE İNCELEME KOMİSYONU KURULMASI TEKLİFİ KABUL EDİLDİ
İBB MECLİSİ'NDE ÜÇ ARAŞTIRMA VE İNCELEME KOMİSYONU KURULMASI TEKLİFİ KABUL EDİLDİ
İBB MECLİSİ'NDE ÜÇ ARAŞTIRMA VE İNCELEME KOMİSYONU KURULMASI TEKLİFİ KABUL EDİLDİ
İBB MECLİSİ'NDE ÜÇ ARAŞTIRMA VE İNCELEME KOMİSYONU KURULMASI TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

istanbul büyükşehir belediyesi, Kadir Topbaş, Yenikapı, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İBB MECLİSİ'NDE ÜÇ ARAŞTIRMA VE İNCELEME KOMİSYONU KURULMASI TEKLİFİ KABUL EDİLDİ - Son Dakika


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