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İBB Meclisi'nde "Yezid" gerginliği - Son Dakika

İBB Meclisi'nde "Yezid" gerginliği

12.01.2022 18:15
İBB Meclisi'nde "Yezid" gerginliği

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde (İBB), CHP'li Meclis üyesi İnan Güney'in AK Parti sıralarına dönüp "Yezid'in taraftarısınız" ifadelerini kullanması tartışma yarattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde (İBB), CHP'li Meclis üyesi İnan Güney'in AK Parti sıralarına dönüp "Yezid'in taraftarısınız" ifadelerini kullanması tartışma yarattı.

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirilen Meclis toplantısında söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, pazartesi günü gerçekleşen toplantıda AK Partili Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar'ın Bektaşilikle ilgili kullandığı ifadelere değindi.

Balyalı'nın, özür dilenmesini beklediklerini söylemesi üzerine AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da Hacı Bektaş-ı Veli ve öğretileri üzerine konuşup Balyalı'ya yanıt verdi.

Tartışma yaşanması üzerine söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, CHP'li Beşiktaş Meclis Üyesi İnan Güney'in kendi gruplarına dönerek "Siz Yezid'in taraftarısınız biz Hasan Hüseyin'in taraftarıyız" dediğini aktardı.

"Yezid, Ehl-i Sünnet dünyasında küfürdür"

Güney'in "ihale usulsüzlükleriyle yargılandığını ve suçluluk psikolojisi içerisinde olduğunu" söyleyen Gökkuş, "Bu noktada grubumuzda kimi kast ediyorsa ondan özür dilemesi ya da Meclisin onu kınaması gerekir. Biz bu konuların siyasi istismar konusu olmaması için özen gösteriyoruz. Muhammet Bey'in söyleminde Alevi, Bektaşi kardeşlerimizi hedef alan bir şey yoktur. Kaldı ki incinen birisi varsa özür diledi. Bunu tartışma konusu yapmak Hacı Bektaş-ı Veli'nin söylemlerine uymuyor." değerlendirmesini yaptı.

Hazreti Muhammet ve Ehli Beytine hürmet eden bir toplum olduklarını ve hiçbir zaman Yezid'in yanında yer almadıklarını kaydeden Gökkuş, "Yezid, Ehl-i Sünnet dünyasında küfürdür. Bu dünyada çocuğuna Yezid ismini veren bir kişi yoktur. Hasan, Hüseyin, Zeynel Abidin vardır. 'Yezid' dediği adamın çocuklarının ismi Hasan Hüseyin. Bize 'Yezid' diyen arkadaşın özür dilemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Meclis üyeliğimi yakarım yine de özür dilemem"

Meclis Başkanı Okul'un, İnan'dan bu ifadeleri kullandıysa özür dilemesini talep etmesi üzerine, söz verilen İnan Güney, hakkında bir tane dava bulunması halinde "kendini yakacağını" söyledi.

Özür dilemeyeceğini vurgulayan İnan, "Hiçbir güç benden Muhammet Bey'den özür diletemez. Meclis üyeliğimi yakarım yine de özür dilemem. Kimse kimsenin inancını sorgulayamaz." dedi.

Güney'in konuşmasının ardından gerginliğin sürmesi üzerine Okul, toplantıya ara vererek tarafları odasına davet etti.

Karşılıklı özür

Aranın ardından söz alan Muhammet Kaynar, pazartesi günkü toplantıda halk arasında "Bektaşi fıkrası" olarak bilinen bir fıkraya atıf yaptığını belirterek, niyetinin metnin tamamının okunmamasına dikkat çekmek olduğunu aktardı.

Bektaşileri üzmek gibi bir niyeti olmadığını dile getiren Kaynar, sözlerini, "Konuşmamım devamında maksadımı ifade edip özür dilemiştim. Benim üç evladımın isimleri Muhammet İhsan, Hasan ve Hüseyin. Böyle bir niyette olan bir insan evlatlarına bu isimleri vermez. Sözlerime alınan tüm insanlardan özür dilerim. Siyasi çıkar için insanları birbirine düşürmeye çalışanları da kamuoyunun takdirine bırakıyorum." diye tamamladı.

İnan Güney de hiç kimsenin kendi değerlerini savunamaz durumunda bırakılmaması gerektiğini ifade ederek, "Bu bizim ailemize, ana babamıza borcumuzdur. Hünkar'ın 'incinsen de incitme' diye bir sözü vardır. Ben incinen tüm arkadaşlarımızdan özür diliyorum." dedi.

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istanbul büyükşehir belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, İnan Güney, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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