Son Dakika Haberleri: İBB Meclisi'nden asker selamı
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İBB Meclisi'nden asker selamı

24 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi,"Barış Pınarı Harekatı"na katılan Mehmetçikleri asker selamıyla destekledi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi,"Barış Pınarı Harekatı"na katılan Mehmetçikleri asker selamıyla destekledi.

İBB'nin Saraçhane'deki binasında gerçekleşen toplantıda konuşan Meclis Birinci Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, Türkiye Fransa maçında futbolcuların gol sevinçlerini asker selamı yapması yaparak göstermelerine üzerine UEFA tarafından açılan soruşturmaya tepki gösterdi.

Futbolcuların yaptığı asker selamının hiçbir siyasi yönünün bulunmadığını kaydeden Gümüşdağ, Batılı ülkelerin, Türkiye'ye ve Türk futbolcularına yönelik çifte standartlı yaklaştıklarını söyledi.

Gümüşdağ, "Fransa'dan milli oyuncularımızın, Mehmetçiğe yolladığı selamı, İBB Meclisi'nden yollamaya sizleri davet ediyorum" ifadelerini kullanarak meclis üyelerinden hem futbolculara hem de Suriye'deki harekatta teröre karşı mücadele yürüten askerlere destek olması için asker selamı verilmesini istedi.

Bunun üzerine ayağa kalkan meclis üyeleri, asker selamı vererek Mehmetçiklere destek mesajı gönderdi ancak bazı CHP'li meclis üyeleri bu sırada dışarı çıktı.

Gümüşdağ, "Mehmetçiğimize selam olsun. Allah yar ve yardımcıları olsun" diye dua etti.

Meclis üyelerinin asker selamlı destek mesajından sonra İBB Meclisi'nin toplantısı sona erdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:22 Kaynak: AA
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