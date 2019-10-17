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İBB MECLİSİ'NDEN MEHMETÇİĞE ASKER SELAMI

26 dakika önce

İSTANBUL DHAİstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kapanışında Suriye'de devam eden Barış Pınar'ı harekatına katılan Mehmetçiğe asker selamı verildi.

İBB MECLİSİ'NDEN MEHMETÇİĞE ASKER SELAMI, System.String[]

İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kapanışında Suriye'de devam eden Barış Pınar'ı harekatına katılan Mehmetçiğe asker selamı verildi.

İBB Ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumunun kapanışında Suriye'de devam eden Barış Pınar'ı harekatına katılan Mehmetçiğe asker selamı verildi.

İBB Meclisi'ni yöneten birinci başkanvekili Göksel Gümüşdağ kapanışda meclis üyelerine " Fransa'dan milli oyuncularımızın Mehmetçiğe yolladığı selamı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden yollamaya davet ediyorum" diyerek asker selamı vermeye çağırdı. Bu sırada AK Parti ve MHP grubunun tamamı asker selamı verirken CHP grubunun bir kısmının selam verdiği bir kısmının ise salondan ayrıldığı  görüldü.

Görüntü Dökümü:

-Meclis selamı

-Detaylar


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:21 Kaynak: DHA
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