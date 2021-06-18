İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin haziran ayı oturumları bugün de devam etti. 3. oturumun birleşiminde gündem dışı konuşmalar sırasında CHP'li Fahrettin Kayhan'ın, 15 Temmuz'la ilgili yaptığı konuşma tartışma yarattı.

Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili iddialarda bulunan CHP'li Kayhan'ın sözleri, Meclis'in tansiyonunu yükseltti.

"BİZİM GENEL BAŞKANIMIZ BAKIRKÖY'DEYDİ"

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gidecek yer aradığını iddia eden Kayhan; "Bizim genel başkanımız Bakırköy'deydi. Cumhurbaşkanımız gibi havadan uçakla nereye gideceğim diye görüşmeler yapmıyordu" ifadelerini kullandı.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Kayhan'ın bu sözlerini, Meclis'te AK Parti ve MHP sıraları tepkiyle karşıladı. İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, CHP'li meclis üyesi Fahrettin Kayhan'ın sözleri üzerine meclis kürsüsüne yürüdü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. CHP'li Kayhan'ın kürsüden sataşması devam edince Meclis'te üyeler, birbirinin üzerine yürüdü. Gerginlik dinmeyince oturuma ara verildi.