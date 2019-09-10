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İbb meclisi'nin çalışma süresi davalık oldu

23 dakika önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin çalışma günü sayısı mahkemelik oldu.

İbb meclisi'nin çalışma süresi davalık oldu, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin çalışma günü sayısı mahkemelik oldu. Temmuz ayında Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun verdiği kararla 2'ye düşürülen gün sayısının tekrar 5'e çıkması için AK Parti Meclis grubu, önerge verdi. Önerge, İmamoğlu tarafından meclis onayına sunulmadan reddedilince, İdare Mahkemesi'nden yürütmeyi durdurma kararı alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Temmuz ayında, Belediye Meclisi'nin çalışma gününün 5 günden 2 güne düşürülmesine karar verdi. Kararın ardından AK Parti grubu, Meclis'in tekrar 5 gün çalışması için önerge verdi. İmamoğlu da bu önergeyi Meclis onayına sunmadan reddetti.

İBB Meclis AK Parti grubu, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önergeyi oylatmamasını yargıya taşıdı ve İdare Mahkemesi'nden yürütmeyi durdurma kararı alındı. İBB bu karara itiraz etti ancak üst mahkeme itirazı kabul etmeyip, İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma karanının kaldırılmasını gerektirecek bir gerekçe olmadığına karar verdi.

'YASAYA AYKIRI BİR DURUM YOK'

Kanun maddelerinin farklı yorumlanabildiğini ve bu nedenle, bir konu hakkında mahkemelerin farklı kararlar verebildiğini savunan hukukçulardan biri "Bize göre Başkan İmamoğlu'nun önergeyi oylatmamasında yasaya aykırı bir durum yok" dedi.

'KARARIN İCRASI MÜMKÜN DEĞİL'

Konuyla ilgili konuşan bir meclis üyesi ise yürütmeyi durdurma kararının Temmuz ayı için geçerli olduğunu ve toplantı olup bittiği için bu kararın icrasının da mümkün olmadığını belirtti. Meclis üyesi ayrıca, her ay yapılan toplantıların kaç gün yapılacağına, iş yoğunluğuna göre karar verilebileceğini, çalışma saatlerinin de değiştirilebileceğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:03 Kaynak: DHA
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