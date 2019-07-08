İBB Meclisi'nin temmuz ayı toplantısı yapıldı
1 saat önce
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun çok gür bir sesle şehrin yönetilmesi konusunda kararını verdiğini belirterek, "Artık, bu şehrin yönetimi ile ilgili tartışmalar son bulmuştur.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:37
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
, 16 milyon İstanbullunun çok gür bir sesle şehrin yönetilmesi konusunda kararını verdiğini belirterek, "Artık, bu şehrin yönetimi ile ilgili tartışmalar son bulmuştur." dedi.
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