Son Dakika Haberleri: İBB Meclisi'nin temmuz ayı toplantısı yapıldı
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İBB Meclisi'nin temmuz ayı toplantısı yapıldı

1 saat önce

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun çok gür bir sesle şehrin yönetilmesi konusunda kararını verdiğini belirterek, "Artık, bu şehrin yönetimi ile ilgili tartışmalar son bulmuştur.

İBB Meclisi'nin temmuz ayı toplantısı yapıldı , System.String[]
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun çok gür bir sesle şehrin yönetilmesi konusunda kararını verdiğini belirterek, "Artık, bu şehrin yönetimi ile ilgili tartışmalar son bulmuştur." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:37 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Ekonomi
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