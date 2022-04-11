İBB Meclisi nisan ayı oturumları başladı (2) - Son Dakika

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Cumhur İttifakı olarak, öğrenci ulaşım kartlarına yapılan zammın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) sübvanse edilmesini teklifini iletti.

İBB Meclis toplantısı, Saraçhane'deki İBB Binası Meclis Toplantı Salonu'nda Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığında gerçekleştirildi.

Söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Cumhur İttifakı olarak, aylık öğrenci ulaşım abonman ücretine yapılan zammın İBB tarafından sübvanse edilmesini teklif ettiklerini söyledi.

İBB'nin ısrarlı teklifleri üzerine UKOME üyelerinin çoğunluğunun şerhine rağmen toplu ulaşıma yüzde 40'lık ilave zammın uygulamaya konduğunu kaydeden Türkyılmaz, şöyle devam etti:

"Söz konusu zamlar sebebiyle başta öğrencilerimiz olmak üzere İstanbullular maalesef mağdur edilmiştir. İstanbulluların mağduriyetinin hafifletilmesi, özellikle öğrenci kardeşlerimize yapılan zamlardan en az ölçüde etkilenmelerini sağlamak, İETT gibi köklü kurumlarımızı korumak hem de öğrencilerimizin yükünü hafifletme sorumluluğu adına Cumhur İttifakı olarak öğrenci kardeşlerimize yapılan yüzde 40'lık zammın İBB tarafından sübvanse edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Meclise sunmuş olduğumuz bu teklifle birlikte 78 liradan yüzde 40'lık zamla, yani 31 lira artışla 109 liraya yükselen aylık öğrenci abonman ücretinin, artan 31 liralık farkının İBB tarafından sübvanse edilmesi, öğrencilerden eski tarifede olduğu gibi 78 lira alınmasına devam edilmesi, abonman olmayan fakat aylık indirimli öğrenci İstanbul Kart'a sahip öğrencilerimizin de tek geçişte ödedikleri yüzde 40 zamla 3,74 liraya yükseltilen 2,67 liralık tarifenin de aynı şekilde uygulamaya devam edilmesini teklif ediyoruz."

"Komisyona havale edelim orada konuşulsun"

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da göreve geldiklerinde 90 lira olan öğrenci kartlarını 50 liraya düşürdüklerini belirterek "Son 3 ay içerisinde sadece akaryakıta yüzde 100 zam geldi. Karşımızda sübvanse ihtiyacıyla geliyorlar, komisyona havale edelim orada konuşulsun. Oy birliği ile komisyona varsın evet diyeceğiz." dedi.

Balyalı, "Arkadaşlara tavsiyem gerçekten toplu ulaşıma katkı yapacaklarsa toplu taşımada akaryakıta KDV, ÖTV indirimini getirsinler. Zaten doğal olarak sübvanse gelecektir. Biz AK Parti'nin stratejisinin büyükşehir belediyesinin gelirlerini azaltmak ve giderlerini çoğaltmak üzere olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir partinin reklam giderlerini sübvanse ettiğini kaydetti.

Gökkuş, hesap yaptıklarını ve ortaya çıkan değerin bir partinin reklam gideri bile olmadığını belirterek "Dolayısıyla öğrencilerin harçlığının burada siyasi polemik konusu yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Türkiye petrol, doğalgaz üreten bir ülke değil. Bunu çok iyi biliyorlar. Topu taca atmasınlar. Biz öğrencilerimize katkıda bulunmak istiyoruz. AK Parti, MHP grubu olarak bunu teklif ediyoruz. CHP ve İYİ Parti bu teklife var mı, yok mu? Tartıştığımız konu bu." diye konuştu.

Gökkuş, şöyle devam etti:

"2019 seçimlerinden önce 'İSKİ'ye İETT'ye indirim yapacağız' diyerek popülizm yapanlar kendileri. Kurumları batıranlar kendileri. Öğrenci burslarıyla Anayasa Mahkemesine gidip iptal ettiren bunlar, insan utanır. Kaç tane öğrenci yurdu yaptınız? Bir tane yaptığınız, kendinizin yaptığı bir tane yurt yok. İnsan biraz kendine çeki düzen verir. Öğrenci kardeşlerimize destek oluyor muyuz, olmuyor muyuz?"

Konuşmaların ardından teklif oy birliğiyle gündeme alındı.

Öte yandan, İBB encümen ve ihtisas komisyonu üyeleri de yenilendi.

(Bitti)