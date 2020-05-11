İBB Meclisi olağanüstü toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB Meclisi olağanüstü toplandı - Son Dakika

İBB Meclisi olağanüstü toplandı

6 saat önce

İBB Meclisi yeni tip Korona virüs dolayısı ile Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi'nde olağanüstü toplandı.

İBB Meclisi olağanüstü toplandı, System.String[]

İBB Meclisi yeni tip Korona virüs dolayısı ile Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi'nde olağanüstü toplandı.


Toplantıya maske takarak gelen meclis üyeleri aralıklarla tekli koltuklara oturdu. Mecliste Kabataş-Mecidiyeköy- Mahmutbey Metrosu için talep edilen dış borçlanma teklifi oy birliği ile kabul edildi. 4.5 milyara yakın iç borçlanma talebi ise AK Parti'nin değişiklik önerisi ile 648 milyon TL olarak kabul edildi. Toplantıda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Kahramanlık edası ile borç istendiği nerede görüldü. Meclise getirilen bu maddeler pandemiyi fırsata çevirme maddeleridir" açıklamasını yaptı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi yeni tip korona virüs dolayısı ile olağanüstü toplandı. Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapılan meclis toplantısında sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği görüldü. Belediye meclis üyeleri kural kapsamında aralarında belirli mesafe ile tekli koltuklara oturdu. Meclis üyeleri maske takarak meclis toplantı salonuna geldi. Basın mensuplarının alınmadığı toplantı İBB TV üzerinden canlı yayınlandı. Toplantının açılış konuşmasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. İmamoğlu konuşmasında korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmaları ile her kesimin desteğini kazanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti. İmamoğlu tatbikat sırasında şehit olan itfaiye ekipleri için soruşturma sürecini başlattığını da duyurdu. Mecliste 13 gündem maddesi görüşüldü.


4.5 milyara yakın iç borçlanma talebi 648 milyon TL olarak kabul edildi


Mecliste Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu için talep edilen dış borçlanma teklifi oy birliği ile kabul edildi. İETT Genel Müdürlüğü'nün iç borçlanma talebi AK Parti grubunun değişiklik önerileri ile oy çokluğu ile kabul edildi. Mecliste Başakşehir- Kayaşehir raylı sistem inşaat ve kontrol işlemleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devri için protokol imzalanmak üzere belediye başkanına yetki verildi. Korona virüs nedeni ile 3 ay süre ile fatura işlemlerinin durdurulması ve daha sonra 3 ayrı taksit şeklinde ödenmesi yönünde madde oy birliği ile kabul edildi. İETT'nin 230 milyon TL'lik iç borçlanma talebi AK Parti'nin değişiklik önerisi ile 100 milyon TL olarak onaylandı. Yine İBB tarafından talep edilen 4.5 milyara yakın iç borçlanma talebi ise AK Parti'nin değişiklik önerisi ile 648 milyon TL olarak kabul edildi. Mecliste kalan maddelerin görüşülmesine devam ediliyor.


"Meclise getirilen bu maddeler pandemiyi fırsata çevirme maddeleridir"


Toplantıda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Uzun bir aradan sonra, zor şartlar altında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Salgın dünyanın büyük bölümünde tüm hızıyla devam ederken, bizde azalış trendine girmiştir. Bu emeklerin boşa gitmemesi için; millet olarak şu ana kadar gösterdiğimiz tedbir ve gayretleri artırarak devam ettirmeliyiz, yani "Evde hayat var" demeye devam etmeliyiz. Devletimiz ve hükümetimiz de bu süreci büyük bir soğukkanlılık, dirayet ve tecrübe ile başarılı bir şekilde yönetmiştir ve yönetmeye devam etmektedir. Şu hepimizin kabul etmesi gereken bir gerçektir ki Bu başarılı tablo bir anda ortaya çıkan bir şey değildir. Bu başarının arkasında 18 yıllık AK Parti hükümetlerinin ortaya koymuş olduğu vizyon ve gayret vardır. Meclise getirilen bu maddeler pandemiyi fırsata çevirme maddeleridir. Kahramanlık edası ile borç istendiği nerede görüldü" açıklamasına yer verdi.


"Aziz İstanbullular, Bunların hepsi külliyen yalandır"


Başkan Göksu konuşmasının devamında, "Özellikle sayın başkan ve CHP sözcüleri, bir oldu-bittiyle İstanbul'un geleceğini karartacak, bizce son derece sakıncalı kararlar alınmasını teklif ediyorlar. Bunu yaparken de farklı bir algı operasyonuyla, akıllarınca üzerimizde bir mahalle baskısı oluşturmak için kendilerinin bile inanmadığı söylemler ortaya atıyorlar. Neymiş efendim? AK Parti borçlanmalara engel oluyormuş. Neymiş efendim? AK Parti fakir fukaraya yapılacak olan sosyal yardımları engelliyormuş. Aziz İstanbullular, bunların hepsi külliyen yalandır. Bugüne kadar getirdiğiniz tüm borçlanmalara biri dışında "evet" demedik mi? Bu güne kadar İstanbul için hangi projeyi getirdiniz de hayır dedik. Biz İstanbullulara ne söz verdik ise o sözlerimizin arkasında duruyoruz. İstanbulluların hayrına olan her şeye "evet" diyeceğiz. Hayrına olmayan şeylere de "hayır" diyeceğiz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Avrasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 05:21 Kaynak: İHA


Son Dakika

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Seda Akgül'den sokağa çıkma yasağıyla ilgili tuhaf çıkış: Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ı hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü KKTC'nin ünlü sanatçısı Tarık Altıner, sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı vefatının 3. senesinde "Sen Aldırma" şarkısı ile andı Milyoner'de yarışmacıya ter döktüren soru! Bütün jokerlerini kullandı Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu
Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı         
23:31
Jordan'a eski takım arkadaşı Hodges'ten The Last Dance tepkisi: Uyuşturucu partisini anlatması etik değil Jordan'a eski takım arkadaşı Hodges'ten The Last Dance tepkisi: Uyuşturucu partisini anlatması etik değil         
23:22
Seda Akgül'den sokağa çıkma yasağıyla ilgili tuhaf çıkış: Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum Seda Akgül'den sokağa çıkma yasağıyla ilgili tuhaf çıkış: Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum         
23:10
Meral Akşener'den HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne arkadaşlarımın HDP'ye soru sormuşluğu yoktur Meral Akşener'den HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne arkadaşlarımın HDP'ye soru sormuşluğu yoktur         
22:46
Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere         
22:46
KKTC'nin ünlü sanatçısı Tarık Altıner, sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı KKTC'nin ünlü sanatçısı Tarık Altıner, sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı         
22:44
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an tilavetini paylaştı AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an tilavetini paylaştı         
22:28
Mayıs sonunda federasyonlarla bir araya gelecek UEFA, İstanbul'daki finalin tarihini netleştirecek Mayıs sonunda federasyonlarla bir araya gelecek UEFA, İstanbul'daki finalin tarihini netleştirecek         
22:26
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüsün kendisinde olduğunu bilmeyen 400 bin kişi aramızda dolaşıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüsün kendisinde olduğunu bilmeyen 400 bin kişi aramızda dolaşıyor         
22:25
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddeti Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddeti         
22:00
Kendisini doktor olarak tanıtan kişi, 9 yaşındaki kanser hastası kızın ailesini dolandırdı Kendisini doktor olarak tanıtan kişi, 9 yaşındaki kanser hastası kızın ailesini dolandırdı         
21:55
Son Dakika: Üniversitelerde dönem sonu sınavları, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler yapılacak Son Dakika: Üniversitelerde dönem sonu sınavları, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler yapılacak         
21:51
Erman Toroğlu liglerin başlaması kararına karşı olan futbolcuları eleştirdi: Oynanmasın diyenler para almasınlar Erman Toroğlu liglerin başlaması kararına karşı olan futbolcuları eleştirdi: Oynanmasın diyenler para almasınlar         
21:36
Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı         
21:24
Belediye başkanının maske verdiği berberin korona testi pozitif çıktı, bölge karantinda Belediye başkanının maske verdiği berberin korona testi pozitif çıktı, bölge karantinda         
21:22
İtalya'da Serie A kulüpleri 18 Mayıs'tan itibaren antrenman yapabilecek İtalya'da Serie A kulüpleri 18 Mayıs'tan itibaren antrenman yapabilecek         
21:15
New York'ta son iki ayda 5 binden fazla New York'ta son iki ayda 5 binden fazla "sebebi bilinmeyen" ölüm tespit edildi         
21:12
Sağlık Bakanı Koca, tedbirlere uyulursa oluşacak yeni tabloyu paylaştı: Vaka sayımız yakında günde 1000'den daha az olacak Sağlık Bakanı Koca, tedbirlere uyulursa oluşacak yeni tabloyu paylaştı: Vaka sayımız yakında günde 1000'den daha az olacak         
21:05
Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor         
20:57
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 11 Mayıs günü 55 vatandaşımız hayatını kaybederken 1114 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Koronavirüs salgınında 11 Mayıs günü 55 vatandaşımız hayatını kaybederken 1114 yeni vaka tespit edildi         
20:33
2020 yılı için yaş çay alım fiyatı destekle birlikte 3 lira 40 kuruş oldu 2020 yılı için yaş çay alım fiyatı destekle birlikte 3 lira 40 kuruş oldu         
20:12
Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor         
20:08
Bahçeli'den Akşener'in Bahçeli'den Akşener'in "memleket masası" teklifine yanıt: Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir         
20:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yıkanabilir bez maskenin standartları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yıkanabilir bez maskenin standartları belli oldu         
20:04
Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu         
19:41
Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi         
19:32
Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
19:28
Süper Kupa Finali'ni paylaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, Emre Belözoğlu'na çarpı attı Süper Kupa Finali'ni paylaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, Emre Belözoğlu'na çarpı attı         
19:17
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız         
19:11
CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca'ya büyük destek çıktı CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca'ya büyük destek çıktı         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2020 23:37:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İBB Meclisi olağanüstü toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]