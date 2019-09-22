İbb meclisi perpa'ya gökdelene izin vermedi

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Babasını 5 yerinden bıçaklayan 17 yaşındaki çocuğun, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'ndan "İBB'de işe alımlarda torpil var" iddiasına yanıt: Benim için geçerliliği yok