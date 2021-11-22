İBB Meclisinde 39 ilçenin 2022 yılı bütçesi onaylandı - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonu'nda toplandı. Meclis toplantısında İstanbul'da bulunan 39 ilçenin 2022 bütçeleri görüşüldü. Meclis 2. Başkan Vekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlık yaptığı meclis toplantısında, yapılan oylamayla belediyelerin 2022 yılı mali bütçeleri oy birliği ile kabul edildi. Onaylanan bütçe ile en az bütçeye sahip belediye 58 milyon TL ile Adalar Belediyesi olurken, en yüksek bütçeli belediye 1 milyar 306 milyon TL'lik bütçesi ile Esenyurt Belediyesi oldu.İBB Meclisi'nden geçen 2022 yılı ilçe belediyeleri bütçeleri şöyle: Adalar Belediyesi: 58 milyon TL Arnavutköy Belediyesi: 715 milyon TL Ataşehir Belediyesi: 820 milyon TL Avcılar Belediyesi: 485 milyon TL Bağcılar Belediyesi: 850 milyon TL Bahçelievler Belediyesi: 808 milyon 500 bin TLBakırköy Belediyesi: 613 milyon 662 bin TL Başakşehir Belediyesi: 980 milyon TL Bayrampaşa Belediyesi: 338 milyon TL Beşiktaş Belediyesi: 670 milyon 316 bin TL Beykoz Belediyesi: 710 milyon TL Beylikdüzü Belediyesi: 742 milyon 313 bin TL Beyoğlu Belediyesi: 450 milyon TL Büyükçekmece Belediyesi: 465 milyon TL Çatalca Belediyesi: 255 milyon 600 bin TLÇekmeköy Belediyesi: 432 milyon 500 TL Esenler Belediyesi: 710 milyon 500 bin TLEsenyurt Belediyesi: 1 milyar 306 milyon TL Eyüpsultan Belediyesi: 800 milyon TL Fatih Belediyesi: 751 milyon 256 bin 300 TL Gaziosmanpaşa Belediyesi: 735 milyon TL Güngören Belediyesi: 517 milyon 852 TL Kadıköy Belediyesi: 1 milyar 50 milyon TL Kağıthane Belediyesi: 612 milyon 785 bin TL Kartal Belediyesi: 650 milyon TL Küçükçekmece Belediyesi: 945 milyon TL Maltepe Belediyesi: 674 milyon 904 bin TL Pendik Belediyesi: 900 milyon TL Sancaktepe Belediyesi: 667 milyon 318 bin TL Sarıyer Belediyesi: 688 milyon 269 bin TL Silivri Belediyesi: 443 milyon TLSultanbeyli Belediyesi: 527 milyon TL Sultangazi Belediyesi: 650 milyon 350 bin TL Şile Belediyesi: 180 milyon TL Şişli Belediyesi: 800 milyon TL Tuzla Belediyesi: 489 milyon TL Ümraniye Belediyesi: 850 milyon TL Üsküdar Belediyesi: 1 milyar 100 milyon TL Zeytinburnu Belediyesi: 635 milyon TL
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İBB Meclisinde 39 ilçenin 2022 yılı bütçesi onaylandı - Son Dakika