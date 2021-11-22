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İBB Meclisinde 39 ilçenin 2022 yılı bütçesi onaylandı - Son Dakika

İBB Meclisinde 39 ilçenin 2022 yılı bütçesi onaylandı

22.11.2021 16:59
İBB Meclisinde 39 ilçenin 2022 yılı bütçesi onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 39 ilçenin 2022 yılı mali bütçesini onayladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 39 ilçenin 2022 yılı mali bütçesini onayladı.

İBB Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde toplandı.

Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlık yaptığı Meclis toplantısında, ilçe belediyelerin 2022 yılı bütçeleri de ele alındı.

Yapılan oylamalarda 39 ilçe belediyesinin 2022 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.

Esenyurt'un bütçesi 454 milyon lira arttı

Buna göre, Esenyurt Belediyesi geçen yılki 852 milyon 500 bin liralık bütçesini 454 milyon artırarak, 1 milyar 306 milyon lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu. Esenyurt'u, 1 milyar 100 milyonla Üsküdar, 1 milyar 50 milyonla Kadıköy, 980 milyon lira ile Başakşehir Belediyesi takip etti.

Küçükçekmece ve Pendik belediyeleri de 900 milyon liranın üzerine çıkarak yüksek bütçeli belediyeler arasında yer aldı.

Bütçesi en düşük olan belediye ise yine Adalar oldu. Adalar Belediyesinin 2022 yılı bütçesi 58 milyon lira olurken, Şile Belediyesinin 180 milyon ve Çatalca Belediyesinin ise bütçesi 255 milyon 600 bin lira oldu.

İBB Meclisi'nden geçen karara göre ilçe belediyeleri 2021 ve 2022 yılı bütçeleri şöyle:

Belediye2021 yılı bütçesi (TL)2022 yılı bütçesi (TL)
Esenyurt852 milyon 500 bin1 milyar 306 milyon
Üsküdar825 milyon1 milyar 100 milyon
Kadıköy800 milyon1 milyar 50 milyon
Başakşehir786 milyon980 milyon
Küçükçekmece765 milyon945 milyon
Pendik712 milyon900 milyon
Şişli700 milyon800 milyon
Beykoz698 milyon 500 bin710 milyon
Ümraniye654 milyon850 milyon
Fatih641 milyon 328 bin751 milyon 256 bin
Ataşehir610 milyon820 milyon
Eyüpsultan610 milyon800 milyon
Beşiktaş597 milyon670 milyon 316 bin
Bakırköy590 milyon 446 bin613 milyon 662 bin
Bağcılar550 milyon850 milyon
Kartal543 milyon650 milyon
Maltepe545 milyon674 milyon 904 bin
Beylikdüzü537 milyon 81 bin742 milyon 313 bin
Sarıyer530 milyon 561 bin688 milyon 269 bin
Zeytinburnu531 milyon635 milyon
Esenler527 milyon 450 bin710 milyon 500 bin
Bahçelievler519 milyon808 milyon 500 bin
Gaziosmanpaşa483 milyon735 milyon
Sultangazi455 milyon 450 bin650 milyon 350 bin
Sancaktepe431 milyon 271 bin667 milyon 318 bin
Kağıthane439 milyon 167 bin612 milyon 785 bin
Tuzla397 milyon 800 bin489 milyon
Arnavutköy388 milyon 500 bin715 milyon
Beyoğlu380 milyon450 milyon
Büyükçekmece375 milyon465 milyon
Sultanbeyli370 milyon527 milyon
Avcılar365 milyon485 milyon
Silivri335 milyon443 milyon
Çekmeköy316 milyon432 milyon 500 bin
Bayrampaşa280 milyon338 milyon
Güngören262 milyon 100 bin517 milyon 852 bin
Çatalca159 milyon 960 bin255 milyon 600 bin
Şile120 milyon180 milyon
Adalar44 milyon58 milyon

istanbul büyükşehir belediyesi, Esenyurt, İstanbul, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB Meclisinde 39 ilçenin 2022 yılı bütçesi onaylandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB Meclisinde 39 ilçenin 2022 yılı bütçesi onaylandı - Son Dakika
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