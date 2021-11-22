İBB Meclisinde 39 ilçenin 2022 yılı bütçesi onaylandı - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 39 ilçenin 2022 yılı mali bütçesini onayladı.

İBB Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde toplandı.

Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlık yaptığı Meclis toplantısında, ilçe belediyelerin 2022 yılı bütçeleri de ele alındı.

Yapılan oylamalarda 39 ilçe belediyesinin 2022 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.

Esenyurt'un bütçesi 454 milyon lira arttı

Buna göre, Esenyurt Belediyesi geçen yılki 852 milyon 500 bin liralık bütçesini 454 milyon artırarak, 1 milyar 306 milyon lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu. Esenyurt'u, 1 milyar 100 milyonla Üsküdar, 1 milyar 50 milyonla Kadıköy, 980 milyon lira ile Başakşehir Belediyesi takip etti.

Küçükçekmece ve Pendik belediyeleri de 900 milyon liranın üzerine çıkarak yüksek bütçeli belediyeler arasında yer aldı.

Bütçesi en düşük olan belediye ise yine Adalar oldu. Adalar Belediyesinin 2022 yılı bütçesi 58 milyon lira olurken, Şile Belediyesinin 180 milyon ve Çatalca Belediyesinin ise bütçesi 255 milyon 600 bin lira oldu.

İBB Meclisi'nden geçen karara göre ilçe belediyeleri 2021 ve 2022 yılı bütçeleri şöyle:

Belediye 2021 yılı bütçesi (TL) 2022 yılı bütçesi (TL) Esenyurt 852 milyon 500 bin 1 milyar 306 milyon Üsküdar 825 milyon 1 milyar 100 milyon Kadıköy 800 milyon 1 milyar 50 milyon Başakşehir 786 milyon 980 milyon Küçükçekmece 765 milyon 945 milyon Pendik 712 milyon 900 milyon Şişli 700 milyon 800 milyon Beykoz 698 milyon 500 bin 710 milyon Ümraniye 654 milyon 850 milyon Fatih 641 milyon 328 bin 751 milyon 256 bin Ataşehir 610 milyon 820 milyon Eyüpsultan 610 milyon 800 milyon Beşiktaş 597 milyon 670 milyon 316 bin Bakırköy 590 milyon 446 bin 613 milyon 662 bin Bağcılar 550 milyon 850 milyon Kartal 543 milyon 650 milyon Maltepe 545 milyon 674 milyon 904 bin Beylikdüzü 537 milyon 81 bin 742 milyon 313 bin Sarıyer 530 milyon 561 bin 688 milyon 269 bin Zeytinburnu 531 milyon 635 milyon Esenler 527 milyon 450 bin 710 milyon 500 bin Bahçelievler 519 milyon 808 milyon 500 bin Gaziosmanpaşa 483 milyon 735 milyon Sultangazi 455 milyon 450 bin 650 milyon 350 bin Sancaktepe 431 milyon 271 bin 667 milyon 318 bin Kağıthane 439 milyon 167 bin 612 milyon 785 bin Tuzla 397 milyon 800 bin 489 milyon Arnavutköy 388 milyon 500 bin 715 milyon Beyoğlu 380 milyon 450 milyon Büyükçekmece 375 milyon 465 milyon Sultanbeyli 370 milyon 527 milyon Avcılar 365 milyon 485 milyon Silivri 335 milyon 443 milyon Çekmeköy 316 milyon 432 milyon 500 bin Bayrampaşa 280 milyon 338 milyon Güngören 262 milyon 100 bin 517 milyon 852 bin Çatalca 159 milyon 960 bin 255 milyon 600 bin Şile 120 milyon 180 milyon Adalar 44 milyon 58 milyon

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