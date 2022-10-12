İBB Meclisinde, belediyenin bazı taşınmazlarının satışına onay verildi - Son Dakika
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İBB Meclisinde, belediyenin bazı taşınmazlarının satışına onay verildi

12.10.2022 19:54
İBB Meclisinde, belediyenin bazı taşınmazlarının satışına onay verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, farklı ilçelerdeki mülkiyeti belediyeye ait parsel ve hisselerin satışına onay verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, farklı ilçelerdeki mülkiyeti belediyeye ait parsel ve hisselerin satışına onay verdi.

İBB Meclisi ekim ayı toplantısının 3. oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste, Emlak Müdürlüğünün teklifiyle Üsküdar İcadiye Mahallesi, Zeytinburnu Sümer Mahallesi, Pendik Dolayoba Mahallesi, Şişli Gülbahar Mahallesi, Bayrampaşa Sağmalcılar Mahallesi, Sultangazi Mahmutbey Mahallesi, Tuzla Merkez Mahallesi, Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi, Kağıthane Merkez Mahallesi ve Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'nde, mülkiyeti İBB'ye ait parsel ve hisselerin satışı için onay istendi.

Satış taleplerine mecliste oy birliğiyle onay verildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Hacıfeyzullah Mahallesi'nde mülkiyeti İBB'de olan bağımsız bölümün satışı talep edildi. Hukuk Komisyonu Başkanlığı, satıştan elde edilecek gelirin Darülaceze'de kullanılması kaydıyla satışı uygun gördü.

Bu haliyle yapılan oylamada, oy birliğiyle karar alındı.

Bazı taşınmazlarla ilgili dosya Emlak Müdürlüğüne iade edildi

Mecliste, Eyüpsultan Kemerburgaz Mahallesi'nde İBB'nin mülkiyetindeki taşınmazın satılması talebi görüşüldü. Hukuk Komisyonu Başkanlığı, satışı talep edilen konutların satılması yerine kentsel dönüşüm çalışmalarında ve riskli yapıların tasfiyesi işlemlerinde değerlendirilmesini uygun gördü.

Yapılan oylamada satış reddedilirken, dosya komisyon görüşü doğrultusunda Emlak Müdürlüğüne oy çokluğuyla iade edildi.

Pendik Kurtköy Mahallesi ile Kartal Yakacık Mahallesi'ndeki taşınmazların satışında ise komisyon, satışı talep edilen parsellerin de içinde bulunduğu alanlarda imar uygulaması yapıldığından ve mülkiyet durumları yeniden belirlendiğinden satış talebinin reddedilmesini uygun buldu.

Yapılan oylamada satış reddedilirken, dosya, komisyon görüşü doğrultusunda Emlak Müdürlüğüne oy çokluğuyla geri gönderildi.

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Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Meclisinde, belediyenin bazı taşınmazlarının satışına onay verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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