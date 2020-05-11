İBB Meclisinde borçlanma talepleri karara bağlandı - Son Dakika
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İBB Meclisinde borçlanma talepleri karara bağlandı

6 saat önce

Olağanüstü gündemle toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisinde borçlanma taleplerinin birçoğu revize edilerek meclisten geçti.

İBB Meclisinde borçlanma talepleri karara bağlandı, System.String[]

Olağanüstü gündemle toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisinde borçlanma taleplerinin birçoğu revize edilerek meclisten geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını sebebiyle Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık yaptığı Mecliste, İBB, Metro A.Ş., İETT, gibi kurumların borçlanma talepleri ve sosyal yardım bütçe ve esaslarının içeren 13 rapor ele alındı.

Borçlanma teklifleri revize edildi

Kabataş-Mecidiyeköy- Mahmutbey metrosunun tamamlanması için Finansman Müdürlüğünün 73 milyon 304 bin 745 avro dış borçlanma yapılması yönündeki talebi müdürlükten geldiği gibi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

İBB'nin 2020 bütçesi için 4,5 milyar iç borçlanma yetkisi talebi, AK Partililerin önergesiyle 648 milyon lira olarak revize edildi.

Salgın nedeniyle, İETT'nin bozulan finansal dengesinin sağlanması amacıyla, 230 milyon lira iç borçlanma yapmasını içeren bir diğer rapor, AK Parti'nin "2020 yılında 100 milyon lirasının kullanılması" ibaresinin eklemesiyle kabul edildi.

İBB iştiraklerinin salgın sürecinde azalan gelirleri nedeniyle 16 şirketin bütçelerine destek olarak toplam 1,9 milyara yakın iç borçlanmayla kaynak sağlamasını içeren rapor AK Partililerin teklifi ile revize edildi. İştiraklerle ilgili İGDAŞ"a 500 milyon lira, İSTAÇ 42 milyon lira, Metro İstanbul'a ise 30 milyon lira iç borçlanma yapabilme yetkisi verildi.

İSKİ faturaları 3 ay ertelendi

İSKİ Genel Müdürlüğü'nün Kovid-19 salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerini azaltmak amacıyla konutlarda ve faaliyette bulunmayan iş yerlerinde 17 Nisan-16 Temmuz arasında su faturalarının ertelenmesi, sonrasında 3 eşit taksitle ödenmesini içeren raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Mecliste, İBB'ye ödenmesi gereken ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedeller ile satışların 3 ay ertelenmesi ve kiracıların faaliyette bulunmadığı süredeki kiraları ödememesini içeren rapor, oy birliğiyle onaylandı. İBB'nin reklam alanlarının kiralarının da 3 ay süreyle ertelenmesini içeren rapor da oy birliğiyle kabul edildi.

Başakşehir- Kayaşehir metrosu bakanlığa devredilecek

Öte yandan, İBB Meclisi salgın nedeniyle evsel ve ticari İBB'nin geri dönüşüm tesislerine kabul fiyatını 103 liradan 50 liraya düşürdü. AK Partililer de şehirler arası otobüslere Büyük İstanbul Otogarı'nın pandemi süresince ücretsiz olmasını teklif etti. Her iki teklif de yapılan oylamalarla kabul edildi.

Yapım çalışmaları duran Başakşehir-Kayaşehir Raylı Sistem Hattı'nın inşaat ve kontrol işlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilmesi için Başkan İmamoğlu'na yetki verilmesini içeren rapor, oy birliğiyle onaylandı.

İmamoğlu'ndan tepki

Alınan kararların İBB ve İstanbul'a hayırlı olmasını dileyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ama ne yazık ki belediyelerin bütçe yönetimi konusunda kötü bir sürecin yönetildiği bir toplantı olmuştur. Bütçe gerçekçi ele alınmamıştır. Bunun üzüntüsünü paylaşmak istiyorum. Siyasetin konuşmayacağı bir toplantı olmasını dilerdik. Ama bu yönüyle de eksik bırakılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 09:18 Kaynak: AA


Son Dakika

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