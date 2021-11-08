İBB MECLİSİNDE FENALAŞAN CHP'Lİ ALİ HAYDAR KAHRAMAN HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika

İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB) oturumunda akşam saatlerinde fenalaşan CHP'li Ali Haydar Kahraman hastaneye kaldırıldı.Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde süren İBB Meclisi kasım ayı oturumu sırasında CHP'li Bahçelievler Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman, fenalaşarak yere yığıldı. Bilinci açık olan Kahraman'a ilk müdahaleyi arkadaşları yaparken, sağlık ekipleri salona girerek Kahraman'ı Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.