İBB Meclisinde fenalaşan CHP'li üye hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bilinci açık olan Kahraman'a ilk müdahaleyi arkadaşları yaparken, sağlık ekipleri salona girerek Kahraman'ı Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde devam eden İBB Meclisi kasım ayı oturumu devam ederken CHP'li Bahçelievler Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman, fenalaşarak yere yığıldı.

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