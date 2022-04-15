İBB Meclisinde İmamoğlu ile AK Partili Göksu arasında gerilim! Göksu eleştirdi, İmamoğlu "iki kez seçim kaybetmenin öfkesi" dedi - Son Dakika

İBB'nin Nisan ayı oturumu, dün Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddelerinin oylanmasının ardından, partilerin grup sözcüleri konuşma yaptı. Gece saatlerine kadar devam eden toplantıda konuşan AK Parti Grup Sözcüsü Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı faaliyet raporlarını eleştirdi. Göksu, konuşmasında İmamoğlu'nun anlattığı metro projelerinin tamamının AK Parti yönetimi dönemlerine ait olduğunu ifade etti.

"KORKUDAN KAÇTI"

"Ben İBB Başkanı'nı rahatsız etmeye devam edeceğim. Zaten korkudan kaçtı. Çünkü söyleyeceklerimi dinleme, söyleyeceklerime cevabı yoktur" diyen Göksu, İBB tarafından bugüne kadar herhangi bir metro projesi hazırlanmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Metrolarla övünüyor, eyvallah övün. Bütün metrolar burada, hepsi bizim belediyecilik dönemimizde başlamış metrolar. Şu anda yürüyen bir tane metro var mı' Bunları çıkıp övünürken Fatih kardeşim çok güzel söyledi; tabii ki bizim projelerimizi al, yap. Devlette süreklilik önemlidir ama insan biraz utanır. Üç yılda bir tane metro projesi yapmamışsın, bir tane ihale yapmamışsın çıkıp burada metrolarla övünüyorsun. O yetmiyormuş gibi şu metroların hepsini Doğan Bey, Tarık Bey hayır dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da o dönem hayır dedi. O zaman İstanbul'un metroya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorlardı. Şimdi yeni anlamış da İstanbul'un metroya ihtiyacı olduğunu.!"

"GÖKSU, 3 YILDA 25 YILLA KIYASLADI!"

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun şahsına yönelik "Korktu, kaçtı" kelimelerinin doğru olmadığını belirten İmamoğlu, "Yukarıdaydım, ekrandan izledim. Ekrandan izlerken Tevfik Bey'in sesini canlı canlı da duydum. O şiddete, hiddete dönük ses tonundan dolayı Allah sağlık versin. İnşallah sesi kısılmaz." dedi.

"BAZILARI İSTANBUL'A HEDEF ÇİZME ÇABASIYDI"

İmamoğlu, "İfade edeyim ki ben kelime kelime dinledim. Not alacak sağlıklı bir veriyi kendi açıklamalarından duyamadım." diyerek konuşmasına şöyle devam etti:

"3 yılda 25 yılla kıyaslanmanın onurunu yaşadım. 3 yıla henüz 3 ayımız var, ona rağmen bu duyguyu verebilmişsek muhalefete, ne mutlu bana. Düşünsenize 10-15 yılda nasıl bir duygu veririz. 3 yılda metroyu 2 katına çıkartmamdan bahsetti cümlelerinde. Mecliste bir projeksiyon sunduk. Hedefler koyduk. Bazıları İstanbul'a hedef çizme çabasıydı. 5 yıllık değil o, 10, 15 yıllık hedef çizme süreciydi. Çünkü biz 5 yıllığına seçildik zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Biz 5 yılda uzun yılların temelini atmaya geldik. Üzüldüğüm şey hala seçimi kaybetmenin öfkesi, olmaz. O öfke niye yansıyor sahnede?"

Konuşmalarında hitap ettiği insanların çocuklarının dinlediğini, onların kalbinin kırılmaması gerektiğini bilerek konuştuğunu ifade eden İmamoğlu, "3 yıl önce 2 kez seçimi kaybetmenizin öfkesidir bu. Benim meselem, vazifem büyük. Yüzde 55'e yakın oy almanın sorumluluğu büyük. Ben bu sorumluluk, hassasiyetle yoluma devam edeceğim. Faaliyet raporumuz şehrimize, 16 milyon insanımıza hayırlı olsun. Emin olun ki her geçen gün daha da iyisini yapan bir yönetimiz." dedi.