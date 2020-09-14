İBB Meclisinde İSMEK tartışıldı - Son Dakika

İBB Meclisinde İSMEK tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi eylül ayı birinci birleşimi yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını tedbirleri kapsamında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde toplandı.

İBB Meclisinde İSMEK tartışıldı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi eylül ayı birinci birleşimi yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını tedbirleri kapsamında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde toplandı.

Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlık yaptığı oturumda 171 gündem maddesi ele alınarak ilgili komisyonlara yönlendirildi.

Meclis toplantısında AK Parti adına konuşan Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB yönetiminin, ittifakları ve parti içi rakipleriyle ilişkilerini büyükşehir üzerinden yönetmeye çalıştığını öne sürdü.

İBB yönetimi tarafından İSMEK'in tepki almamak için yavaş yavaş kapatıldığını savunan Göksu, "2018-2019'da açılan kurs sayısı 19 bin 457, yıl 2019-2020 iktidarda CHP var ve açılan kurs sayısı 6 bin 339. Yüzde 60 küçülmüş. Öğretmen sayısı 3 bin 60'tan 986'ya düşmüş. Kurs merkezi 271'den 191'e düşmüş. Hizmet veren toplama personel sayısı 4 bin 339'dan 2 bin 230'a düşmüş. Eğitim alan kişi sayısı 340 binden 113 bine düşmüş. O İSMEK'e gidip de yaptığı dikiş nakışla, el örgüsüyle hayatını kazanmaya çalışan, emek ve alın teri döken Ayşe teyzeden Fatma abladan ne istiyorsunuz? Binlerce insanı kapı dışına hangi gerekçelerle bıraktınız? Attığınız iftiralarla mı? Bu insanların çocuklarına giden ekmeği siz kestiniz" ifadelerini kullandı.

Göksu, Avcılar'da depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapatılan İSMEK'in bulunduğu binada İBB'nin başka bir biriminin hizmete devam ettiğini kaydetti.

Halk otobüslerinin İETT'ye devriyle ilgili geçtiğimiz ay AK Parti ve CHP gruplarının görüştüğünü ve CHP'nin talebiyle eylül ayında değerlendirme kararı alındığını dile getiren Göksu, buna karşın CHP'li bir üyenin çıkarak "AK Parti devre engel oldu" şeklinde propaganda yaptığını söyledi.

İBB yönetiminin meclis kararlarını uygulamayarak suç işlediğini ve bunun için hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaklarını bildiren Göksu, suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Göksu'nun İSMEK'le ilgili sözlerine cevap veren CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ise 162 İSMEK'in 67'sinin binalarının AK Partili ilçe belediyeleri tarafından geri istendiğini belirterek "Bizim kapatma derdimiz yok. İSMEK konusunda samimiyseniz bu durumu gözden geçirin, İSMEK'i yaşatalım." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Göksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 21:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB Meclisinde İSMEK tartışıldı - Son Dakika

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