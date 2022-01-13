İBB MECLİSİNDE KANAL İSTANBUL OTURUMU - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nden Kanal İstanbul tartışıldı.

İBB Meclisi'nin Ocak ayı üçüncü toplantısı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. İBB Meclisi 2'inci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplanan mecliste, Kanal İstanbul gündeme geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, 'Patolojik kanal haline geldi. Niye' Burada CHP'nin iki önemli zihinsel altyapısı vardır. Bir, CHP hiçbir zaman için halkı hizmet edilmesi gereken olarak değil, her zaman halkı eğitmek ve hizaya getirmesi olarak görür. İkincisi ise CHP'de bir siyasal depresyon vardır. Devletin, cumhuriyetin kuruluşunda var olmasına rağmen siyasal yarışta hiçbir zaman yer alamamış, hiçbir zaman için bu milletin huzuruna çıkıp bir siyasal yarışa girememenin depresyonu vardır. İşte karşı çıkışın temel ruhu budur. Türkiye'de Edirne'den Kars'a kadar yola çıkın, sağınıza solunuza baktığınızda kimi görürsünüz biliyor musunuz? Menderes'i, Erbakan'ı, Özal'ı, Tayyip Erdoğan'ı görürsünüz, bu kadar. Kanal İstanbul'a karşıyız diye bağıracağınıza, ne olur dönüp bir bakın 15 Temmuz Köprüsü'ne karşı çıktınız, yapıldı mı, yapıldı, kim haklı çıktı? Biz haklı çıktık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne karşı çıktınız, yapıldı mı, yapıldı. Kim haklı çıktı? Biz haklı çıktık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapıldı, bağırdığınız çağırdınız, kim haklı çıktı, biz haklı çıktık. Avrasya Tüneli yapılırken bağırdınız. Yapıldı mı, yapıldı, kim haklı çıktı? Biz haklı çıktık. Marmaray yapılırken, bağırdınız, çağırdınız. Yapıldı mı, yapıldı. Kim haklı çıktı? Biz haklı çıktık" dedi.

"GELDİĞİN GÜNDEN BUGÜNE KADAR 150 MİLYAR TL PARA HARCADIN"

Göksu, 'Sadece ve sadece Kanal İstanbul'u itibarsızlaştırmak için özellikle İBB başkanı kendisini, CHP'nin zihinsel kodlarına dönmek için ve algı yürütmek için çok sık kullandığı bir ifade var, 'Kanal İstanbul yapacağınıza, deprem yatırımı yapın' diyor. Peki şimdi soracağım ben; geldiğin günden bugüne kadar 150 milyar TL para harcadın, bu 150 milyar TL'den kaç kuruşunu depreme harcadın; söylesene. Ben söyleyeyim, kaç kuruş, binden 6. Geldiğin günden bugüne 150 milyar TL para harcadın kaç kuruşunu sosyal yardıma kullandın; binde 8. Reklama, tanıtıma, yemek parasına ne kadar kullandın; binde 10. Onun için ben aziz İstanbullulara saygıyla ve hürmetle şunu söylemek istiyorum; bugüne kadar bu millete ait bütün değerlere, bu millete yapılan her türlü yatırıma karşı çıkmış bir siyasal zihniyetin bu topluma ne siyaseten ne de sosyolojik olarak verecek hiçbir şeyi yoktur" şeklinde konuştu.

'BİR YAŞAM KANALI YAPALIM"

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de söz alarak, Göksu'ya cevaben 'Edirne'den Kars'a saydığınız isimler çok değerli isimler ve 4 tanesi mühendis. Tamam da sadece Edirne'den Kars'a giderken uzaydan da baktıkları ve sadece gördükleri Mustafa Kemal Atatürk nerede, bunu niye göremedik" dedi. Genç ayrıca, Kanal İstanbul yerine, 'Çocuklarımızın, gençlerimizin, torunlarımızın yarınlarını güvence altına alacağı halkımıza nefes olacak bir yaşam kanalı yapalım" ifadelerini kullandı.

SUNUMLAR YAPILDI

İBB meclisinde ayrıca Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 'Çevresel ve ekolojik etkiler", AK Parti Meclis Üyesi Murat Kant "İstanbul Boğazı trafiği ve oluşturduğu tehlikeler", AK Parti Meclis Üyesi Ramiz Polat 'Kanal İstanbul'un dünü bugünü, tarihsel süreci", CHP Meclis Üyesi Sedat Özkan 'Kentsel etkiler", AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, 'Kanal İstanbul ile iç hukuk, uluslararası hukuk ve Möntre ilişkisi" konusunda sunum yaptı.