İBB meclisinde küfür gerginliği - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis toplantısında küfür iddiası gerginlik yarattı. İBB Meclisi Ak Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, AK Partili Meclis üyesine küfür ettiğini öne sürdüğü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan özür dilemesini istedi. Tevfik Göksu, "Özür dilemezseniz meclisi terk edeceğiz" dedi. İmamoğlu ise "O arkadaş ile yüz yüze konuşacağım" cevabını verdi.

Göksu'nun meclisi terk etmek üzere ayağa katlığında, Ak Partili Göksel Gümüşdağ söz aldı. Gümüşdağ da İmamoğlu'nun yanlış anlaşıldığını belirterek özür dilemesini istedi. Bunun üzerine İmamoğlu, "Üzüntümü dile getiriyorum" ifadesini kullandı. İmamoğlu'nun üzüntüsünü dile getirmesi AK Parti grubu tarafından özür olarak kabul edildi. Gerginliğin yatışması üzerine Meclis toplantısına kaldığı yerden devam edildi.