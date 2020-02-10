İBB MECLİSİNDE KÜFÜR İDDİASI GERGİNLİĞİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB MECLİSİNDE KÜFÜR İDDİASI GERGİNLİĞİ - Son Dakika

İBB MECLİSİNDE KÜFÜR İDDİASI GERGİNLİĞİ

12 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis toplantısında küfür iddiası gerginlik yarattı.

İBB MECLİSİNDE KÜFÜR İDDİASI GERGİNLİĞİ, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis toplantısında küfür iddiası gerginlik yarattı.  İBB Meclisi Ak Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, AK Partili Meclis üyesine küfür ettiğini öne sürdüğü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan özür dilemesini istedi. Tevfik Göksu, "Özür dilemezseniz meclisi terk edeceğiz" dedi. İmamoğlu ise "O arkadaş ile yüz yüze konuşacağım"  cevabını verdi.

Göksu'nun meclisi terk etmek üzere ayağa katlığında, Ak Partili Göksel Gümüşdağ söz aldı. Gümüşdağ da İmamoğlu'nun  yanlış anlaşıldığını belirterek özür dilemesini istedi. Bunun üzerine İmamoğlu, "Üzüntümü dile getiriyorum" ifadesini kullandı. İmamoğlu'nun üzüntüsünü dile getirmesi AK Parti grubu tarafından özür olarak kabul edildi. Gerginliğin yatışması üzerine Meclis toplantısına kaldığı yerden devam edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Tartışmalardan görüntü


- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, AK Parti, Göksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:19 Kaynak: DHA
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